VERSUS | Ставить ли оценки во время э-обучения? Министерство рекомендует пока этого не делать

• Уделите себе время для того, чтобы найти наиболее подходящие средства обучения, решения и каналы для обмена информацией.
• Систематизируйте получение обратной связи от учеников и их родителей и найдите возможность учитывать ее в дальнейшей работе.
• Помогите ученикам создать систему - где находить задания, в каком порядке их выполнять и как их сдавать.
• Договоритесь с родителями о каналах и временных промежутках для обмена информацией.
• Для выполнения заданий давайте ученикам скорее больше времени, чем может потребоваться.
• Постарайтесь запланировать порядок дачи заданий таким образом, чтобы родители успевали ознакомиться с заданиями на день до того, как они уйдут на работу, и со своей стороны могли поспособствовать их выполнению и поддержать детей даже дистанционно.
• При необходимости рассмотрите возможность организовать учебную работу в младших классах недельными циклами.
• Приучайте детей ставить себе конкретные учебные цели на день.
• Интересуйтесь, к каким способам прибегают дети для выполнения заданий и поощряйте обмен опытом между учениками.
• Ученики, учебные привычки, способности к самостоятельному обучению и возможности родителей участвовать в учебном процессе очень разные - учитывайте это при установлении учебных задач.
• Как минимум в первые недели следует воздержаться от цифрового оценивания. Уделите внимание привыканию к новой ситуации и попробуйте разные варианты учебной работы и ее организации, дайте себе время на то, чтобы определиться с предпочтениями.
• Формирующее оценивание в нынешней ситуации является лучшим способом для предоставления обратной связи и мотивации учащихся.
• Вместо оценивания предложите детям возможность для закрепления пройденного делать тесты, за которые не ставятся оценки.
• Хвалите детей за приложенные усилия, а не за результаты!
• Подумайте, как вы можете компенсировать детям недостаток общения: например, раз в неделю можно организовать классное собрание при помощи видео, где дети могут пообщаться между собой.
• Организуйте дни обучения без использования экранов!
• Сохраняйте спокойствие!
Рекомендации директорам школ
• Поддерживайте учителей и координируйте их действия, чтобы вместе найти наилучшие решения!
• Определите круг цифровых сред и средств, которые используются в вашей школе.
• Постарайтесь свести количество и разнообразие используемых цифровых сред к минимуму, вместо осваивания большого количества нового сосредоточьтесь на более широком и качественном использовании знакомых программ и приложений.
Ответы на самые часто встречающиеся вопросы на русском языке доступны на странице министерства образования и науки. В скором времени там появятся и подробные рекомендации для школ, учителей и родителей и на русском языке.
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