VERSUS | Раймонд Кальюлайд против союза ЦП с EKRE или не исключает его?
Возможен ли коалиционный союз Центристской партии с EKRE? Отвечает центрист Раймонд Кальюлайд.
Возможен ли коалиционный союз Центристской партии с EKRE? Отвечает центрист Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд, 17.10.18, ERR
17 октября в прямом эфире интернет-передачи портала новостей ERR.ee, на тот момент член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд заявил следующее о возможном сотрудничестве центристов с EKRE: "В свое время Андрус Ансип (Партия реформ) сказал, что он не будет сотрудничать с Центристской партией, возглавляемой Эдгаром Сависааром. Если бы мы сказали то же самое в адрес EKRE, то чтобы это дало тем людям, которые сегодня эту партию поддерживают? […] Даже если представители EKRE ведут себя ужасно плохо, мы не можем пойти и сказать их избирателям, что мы вас не учитываем", — цитировал Кальюлайда rus.err.ee. на прямой вопрос корреспондента rus.err.ee, можно ли исключать сотрудничество между EKRE и центристами, Кальюлайд ответил уклончиво: "Это очень сложный вопрос, на который нельзя ответить "да" или "нет".
Раймонд Кальюлайд, 21.03.19, Rus.Delfi
"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил 21 марта центрист Раймонд Кальюлайд.
В своем блоге политик, вышедший из правления Центристской партии в знак протеста против создания коалиции с EKRE, написал:
"С сегодняшнего дня я запускаю кампанию, цель которой — призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. "русского крыла" Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Я считаю, что на нас лежит большая ответственность как перед избирателями Центристской партии, так и перед страной в целом.
Если семеро политиков Центристской партии скажут, что они не считают возможным сотрудничать с EKRE на уровне правительства и что в Рийгикогу они будут голосовать соответствующим образом, то на этом переговоры и прекратятся".
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