VERSUS | Раймонд Кальюлайд против союза ЦП с EKRE или не исключает его?

Раймонд Кальюлайд, 17.10.18, ERR

Не исключил

17 октября в прямом эфире интернет-передачи портала новостей ERR.ee, на тот момент член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд заявил следующее о возможном сотрудничестве центристов с EKRE: "В свое время Андрус Ансип (Партия реформ) сказал, что он не будет сотрудничать с Центристской партией, возглавляемой Эдгаром Сависааром. Если бы мы сказали то же самое в адрес EKRE, то чтобы это дало тем людям, которые сегодня эту партию поддерживают? […] Даже если представители EKRE ведут себя ужасно плохо, мы не можем пойти и сказать их избирателям, что мы вас не учитываем", — цитировал Кальюлайда rus.err.ee. на прямой вопрос корреспондента rus.err.ee, можно ли исключать сотрудничество между EKRE и центристами, Кальюлайд ответил уклончиво: "Это очень сложный вопрос, на который нельзя ответить "да" или "нет".

Раймонд Кальюлайд, 21.03.19, Rus.Delfi

Нет



"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил 21 марта центрист Раймонд Кальюлайд.