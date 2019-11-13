13.11.2019, 13:12

VERSUS | Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Сеть магазинов считает это оскорблением работников

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VERSUS | Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Сеть магазинов считает это оскорблением работников
Kollaaž

В своей резидентуре бывшая первая леди Эвелин Ильвес намерена сосредоточиться на гигиене труда. Она сказала в интервью изданию Naisteleht, что ее всегда больше интересовало здоровье, нежели болезни.

По словам Ильвес, врач по гигиене труда встречается с двумя типами пациентов: одни живут в современном мире, работают из дома или офиса преимущественно за компьютером; другие выполняют более простую работу. Первые находятся в постоянном стрессе из-за высоких требований, ответственности и быстрого темпа работы, вторые испытывают давление со стороны общественности и реалий и, поскольку при более низком уровне образования возможностей на рынке труда меньше, то держатся за свою работу до последнего и редко отстаивают свои права. Ко второй категории Ильвес отнесла, например, работников Maxima и строителей.

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Ответ от сети магазинов не оставил себя долго ждать.

Директор по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер сказала, что во все времена профессиональным заболеваниям были подвержены люди, занимающиеся физическим трудом (как сегодня строители), и люди, выполняющие во время работы однообразные движения (водители, кассиры, офисные специалисты и т. д.). Тем не менее, по ее словам, делать такие масштабные обобщения и приводить в качестве примера конкретные фирмы, нельзя. Она отметила, что непрофессионально после двух месяцев работы в должности врача по трудовой гигиене делать такие заявления.

Кимбер спрашивает, на основании чего Ильвес делает вывод, что работа в Maxima непосильная и что работники сети бояться за свое рабочее место? (Ильвес сказала: ”Достаточно взглянуть на стройку и на Maxima. Сразу становится ясно, где работа человеку явно не по силам или где отсутствует всяческая безопасность. Никто не осмеливается сказать что-то, поскольку все боятся за свое место”).

Она отметила, что Maxima является крупнейшим частным предприятием в Эстонии, где трудится 3700 человек на 209 различных должностях, и делать на единичных примерах выводы о всех работниках неправильно и оскорбительно.

Maxima — не единственное предприятие розничной торговли, которому трудно найти жизнерадостных и молодых продавцов, отчасти и потому, что общество принижает эту профессию. ”Это намеренно или ненамеренно сделали и вы в своем интервью”, — отметила Кимбер.

По ее словам, предприятие постоянно работает над улучшением трудовых условий своих работников, предлагает бесплатные обеды, бонусы от партнеров, в том числе по части отдыха и досуга с детьми. Работающим в Таллинне жителям других городов предлагается проживание, офисным работникам в зимний период — фрукты, овощи, мед. Также в начале года офис переедет в более удобные помещения.

”Я со своей стороны приглашаю вас к нам в гости, чтобы я и и наши специалисты по гигиене труда могли рассказать вам как врачу по гигиене труда об бытовых и трудовых условиях в Maxima”, — завершила Кимбер.

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