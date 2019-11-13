VERSUS | Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Сеть магазинов считает это оскорблением работников

Кимбер спрашивает, на основании чего Ильвес делает вывод, что работа в Maxima непосильная и что работники сети бояться за свое рабочее место? (Ильвес сказала: ”Достаточно взглянуть на стройку и на Maxima. Сразу становится ясно, где работа человеку явно не по силам или где отсутствует всяческая безопасность. Никто не осмеливается сказать что-то, поскольку все боятся за свое место”).
Она отметила, что Maxima является крупнейшим частным предприятием в Эстонии, где трудится 3700 человек на 209 различных должностях, и делать на единичных примерах выводы о всех работниках неправильно и оскорбительно.
Maxima — не единственное предприятие розничной торговли, которому трудно найти жизнерадостных и молодых продавцов, отчасти и потому, что общество принижает эту профессию. ”Это намеренно или ненамеренно сделали и вы в своем интервью”, — отметила Кимбер.
По ее словам, предприятие постоянно работает над улучшением трудовых условий своих работников, предлагает бесплатные обеды, бонусы от партнеров, в том числе по части отдыха и досуга с детьми. Работающим в Таллинне жителям других городов предлагается проживание, офисным работникам в зимний период — фрукты, овощи, мед. Также в начале года офис переедет в более удобные помещения.
”Я со своей стороны приглашаю вас к нам в гости, чтобы я и и наши специалисты по гигиене труда могли рассказать вам как врачу по гигиене труда об бытовых и трудовых условиях в Maxima”, — завершила Кимбер.
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