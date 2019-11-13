VERSUS | Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Сеть магазинов считает это оскорблением работников

По словам Ильвес, врач по гигиене труда встречается с двумя типами пациентов: одни живут в современном мире, работают из дома или офиса преимущественно за компьютером; другие выполняют более простую работу. Первые находятся в постоянном стрессе из-за высоких требований, ответственности и быстрого темпа работы, вторые испытывают давление со стороны общественности и реалий и, поскольку при более низком уровне образования возможностей на рынке труда меньше, то держатся за свою работу до последнего и редко отстаивают свои права. Ко второй категории Ильвес отнесла, например, работников Maxima и строителей.

Ответ от сети магазинов не оставил себя долго ждать.

Директор по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер сказала, что во все времена профессиональным заболеваниям были подвержены люди, занимающиеся физическим трудом (как сегодня строители), и люди, выполняющие во время работы однообразные движения (водители, кассиры, офисные специалисты и т. д.). Тем не менее, по ее словам, делать такие масштабные обобщения и приводить в качестве примера конкретные фирмы, нельзя. Она отметила, что непрофессионально после двух месяцев работы в должности врача по трудовой гигиене делать такие заявления.