Вероятность террористической атаки во время Праздника песни и танца велика. Но полиция готова(34)
Согласно рапорту МВД, во время проведения Праздника песни или шествия его участников существует довольно высокая вероятность неожиданного нападения.
Согласно рапорту МВД, во время проведения Праздника песни или шествия его участников существует довольно высокая вероятность неожиданного нападения.
Как полиция может предотвратить нападение во время праздника или торжественного шествия его участников?
”Самая крупная мера — это устрашение”, — говорит отвечающий за безопасность праздника руководитель отделения полиции Кесклинна Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт и отмечает, что подробднее о мерах безопасности он говорить не может.
Полиция не хочет детально говорить о своих планах, исходя из интересов самой безопасности, хотя, по утверждению Саарнийта, к внезапной атаке готовы. ”Полиция обеспечит вашу защищенность на Певческом празднике”, — обещает чиновник.
Некоторые факты о безопасности нынешнего праздника всё же известны. К примеру, мы знаем, что самые крупные перекрестки на пути шествия участников праздника будут обнесены бетонными заграждениями. ”Так было и два года назад”, — напомнил Саарнийт. В 2017 году шествие охраняли с крыш центра города также снайперы.
Шествие будут охранять свыше сотни полицейских — в униформе и гражданской одежде. Кроме этого, государство заплатило более ста тысяч евро за привлечение к охране Певческого праздника двух профильных фирм.
Инструкций, как вести себя в случае террористической атаки, полиция не дает. ”Если вдруг это несчастье случится, то здесь нет конкретных рекомендаций — такое нарушение общественного порядка носит нестандартный характер”, — говорит Саарнийт. ”Но, естественно, мы свои сценарии — не только в связи с данным шествием, а общие, на случай подобных атак — проработали и надеемся, что их не придется использовать.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) пишет на своей страничке, что в Европе опасность атаки по-прежнему велика: ”Причинами являются призывы экстремистских групп, возвращение воевавших в их рядах людей в Европу и радикализация. Исходя из этого, не предвидится, что число таких атак могло бы в ближайшее время снизиться”.
При этом, отмечает PPA, опасность нападений в Эстонии меньше, так как наша страна не является для радикалов привлекательной целью, а радикализация не находит здесь питательной почвы.
МВД в сотрудничестве с PPA подготовили в 2018 году ”Концепцию массовой эвакуации”, согласно которой признается вероятным, что в отрезке 5-20 лет во время Певческого праздника или шествия может произойти нападение. И эта вероятность считается довольно высокой.
В целях обеспечения безопасности участников, в местах проведения мероприятий праздника (в радиусе 500 метров от концертных арен и пути шествия) запрещено запускать дроны.
"В случае нарушения мы будем просто сажать этот дрон”, — предупредил Саарнийт. На Певческий праздник запрещено проносить зонты — на случай плохой погоды нужно будет купить дождевой плащ, чтобы не ограничивать видимость другим людям. На территорию праздничных мероприятий нельзя приносить домашних животных и легко бьющиеся предметы.
Ожидается, что в торжественном шествии участников Праздника песни примет участие почти 45 000 человек, на самом Певческом поле будут находится около 100 000 певцов и зрителей.
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