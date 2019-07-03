Вероятность террористической атаки во время Праздника песни и танца велика. Но полиция готова

Как полиция может предотвратить нападение во время праздника или торжественного шествия его участников?

”Самая крупная мера — это устрашение”, — говорит отвечающий за безопасность праздника руководитель отделения полиции Кесклинна Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт и отмечает, что подробднее о мерах безопасности он говорить не может.

Полиция не хочет детально говорить о своих планах, исходя из интересов самой безопасности, хотя, по утверждению Саарнийта, к внезапной атаке готовы. ”Полиция обеспечит вашу защищенность на Певческом празднике”, — обещает чиновник.

Некоторые факты о безопасности нынешнего праздника всё же известны. К примеру, мы знаем, что самые крупные перекрестки на пути шествия участников праздника будут обнесены бетонными заграждениями. ”Так было и два года назад”, — напомнил Саарнийт. В 2017 году шествие охраняли с крыш центра города также снайперы.

Шествие будут охранять свыше сотни полицейских — в униформе и гражданской одежде. Кроме этого, государство заплатило более ста тысяч евро за привлечение к охране Певческого праздника двух профильных фирм.

Инструкций, как вести себя в случае террористической атаки, полиция не дает. ”Если вдруг это несчастье случится, то здесь нет конкретных рекомендаций — такое нарушение общественного порядка носит нестандартный характер”, — говорит Саарнийт. ”Но, естественно, мы свои сценарии — не только в связи с данным шествием, а общие, на случай подобных атак — проработали и надеемся, что их не придется использовать.