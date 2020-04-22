"Вероятнее всего, это подделка": португальский "король масок" из Эстонии предоставил фальшивый сертификат

Когда Eesti Päevaleht говорила с Де Суза о масках, он заверил, что речь идет об официально сертифицированных масках. В доказательство этого он по своей инициативе прислал фотографию документа, который якобы это подтверждает.

Согласно документу, маскам турецкого производителя Rivatek выдало сертификат французское учреждение Apave Sudeurope. Речь действительно идет о предприятии, которое может выдавать такие сертификаты. Но непосредственно после выхода статьи Apave прислало ответ на запрос Eesti Päevaleht, из которого явствует, что предоставленный Де Суза документ — подделка.

"Мы сравнили этот сертификат со своими архивными документами и нашли множество расхождений, которые вынуждают нас заключить, что такого сертификата мы не выдавали и, вероятнее всего, речь идет о поддельном документе", — написала Татиана Мартин из центра сертификации Apave.

"Исходя из этого мы сообщаем вам, что маски с этим сертификатом нельзя считать получившими одобрение товарами, которые соответствовали бы стандартам CE. Эти маски нельзя допускать на европейский рынок до тех пор, пока они не прошли отдельное исследование. Поэтому мы рекомендуем вывести их с рынка и предупредить возможных клиентов".

Мартин также добавила, что Apave в течение последних дней обнаружила множество таких подделок и решила подать жалобу относительно этого.

У Де Суза Eesti Päevaleht не удалось спросить о поддельном сертификате, потому что телефон мужчины выключен. На просьбу о комментарии не отреагировал и нанятый им в США адвокат.

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