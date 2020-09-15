Вероника Цепкало — RusDelfi: надеемся, что Путин встанет на сторону белорусского народа. Тогда для нас он станет героем!

Вчера в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Вероника Цепкало сказала, что следила за переговорами лидеров двух стран.

“С моей точки зрения, никаких договоренностей не было достигнуто. Единственное что — расстраивает тот факт, что президент Путин встречается с нелегитимным президентом, потому что Лукашенко не был переизбран 9 августа и после 9 октября он полностью потеряет свои полномочия, как президент Республики Беларусь”, — заявила Цепкало, которая уверена, что все понимают: у Лакашенко нет поддержки внутри страны.

По словам Цепкало, у главы Беларуси настоящая поддержка составляет не более 3 процентов. В то же время, она считает, что на выборах Лукашенко набрал порядка 10-13% голосов избирателей.

“Но после выборов — 9, 10 и 11 августа, когда людей били, когда многие пропали, где людей убивали, где женщин и мужчина насиловали, я думаю, что его реальная поддержка около 3%. Плюс у него абсолютно нет международной поддержки. Мы видим, что Европарламент объявил его персоной нон грата. Поэтому все понимают, в том числе — президент Путин, что этот человек нелегитимный”, — говорит Цепкало, которая все же надеется, что президент России встанет на сторону белорусского народа.

“Тогда для нас он станет героем, человеком, который поддержал не диктатуру, а волю народа Беларуси”, — отмечает представитель белорусской оппозиции.

Вероника Цепкало уверена, что белорусы должны выходить на мирные протесты и дальше: “Мы будем продолжать призывать людей на мирные протесты до тех пор, пока Лукашенко не уйдет”.

Цепкало призывает Эстонию не признавать Лукашенко легитимным президентом, с этой целью она и прибыла в Эстонию. Завтра она намерена встретиться с политическими лидерами Эстонии.

Что будет с русским языком в Беларуси, почему мирные протесты не утихнут, а также какие планы Вероники Цепкало в Эстонии — смотрите в видеоинтервью.