Верным путем идем: доля вынужденных расходов у жителей Эстонии понемногу сокращается

В прошлом году на питание и жильё из бюджета домохозяйства тратилось 36,8%, или в среднем 180 евро на одного члена домохозяйства в месяц. В сравнении с 2016 годом вынужденные расходы члена домохозяйства увеличились на 18 евро в месяц.

В 2019 году член домохозяйства тратил на питание и безалкогольные напитки 104 евро в месяц, что составило 21,2% от общих расходов. При этом на жилье тратилось в среднем 76 евро в месяц. По сравнению с 2016 годом расходы как на питание, так и на жилье увеличились на девять евро. На транспорт тратилось в среднем 72 евро, на досуг — 52 евро, на домашнее хозяйство — 36 евро и на одежду и обувь — 27 евро на одного члена домохозяйства в месяц. Более всего увеличились расходы на транспорт: в сравнении с периодом трехгодичной давности — на 22 евро.

Расходы члена домохозяйства в год, по уездам, 2016 и 2019

График: Департамент статистики

*В Хийумаском уезде в 2019 году в выборку попали домохозяйства, совершившие крупные одноразовые траты.

В городе расходы на жилье в расчете на одного члена домохозяйства были в среднем на 19 евро выше, чем в сельской местности, и составили 83 евро и 64 евро в месяц соответственно. Городские домохозяйства больше тратили денег на питание вне дома и гостиницы: проживающий в городе член домохозяйства расходовал на это в среднем 5,9% бюджета, а в сельской местности — 4,1%.

В сельской местности расходы на транспорт составляли 16,8% и в городе — 13,7% бюджета. В месяц это означает 77 евро на члена домохозяйства в сельской местности и 69 евро — в городе. Траты на питание и безалкогольные напитки на одного члена домохозяйства в сельской местности составили 22,8% бюджета и в городе — 20,4%.

В сравнении по уездам самые большие месячные расходы члена домохозяйства были в Хийуском*, Харьюском и Вильяндиском уездах — 598, 553 и 515 евро соответственно, а самые маленькие — в Выруском и Ида-Вируском уездах, где расходы соответственно составили 325 и 327 евро на члена домохозяйства в месяц.