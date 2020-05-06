06.05.2020, 12:59

Вернулся с того света. Крупного бизнесмена Энна Вескимяги сразил коронавирус: мужчина провел несколько недель в коме, а теперь учится ходить заново

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Кирсти Вайнкюла
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Вернулся с того света. Крупного бизнесмена Энна Вескимяги сразил коронавирус: мужчина провел несколько недель в коме, а теперь учится ходить заново
Priit Simson

Предприниматель Энн Вескимяги (72) заболел коронавирусом. Течение болезни было настолько тяжелым, что две недели он провел в состоянии искусственной комы, а теперь заново учится есть и ходить, пишет Eesti Ekspress.

”У меня нет сил говорить”, — сказал Вескимяги изданию 22 марта, когда уже как четыре дня находился в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Спустя восемь дней мужчина уже не мог дышать самостоятельно и его перевели в Северо-Эстонскую региональную больницу. С этого момента его телефон был выключен целый месяц. И только семья и близкие знали, почему. И премьер-министр Юри Ратас.

На этой неделе телефон Вескимяги заработал, хотя мужчина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. ”Я еще не здоров, я выздоравливаю”, — уточняет он. Он надеется, что в ближайшие дни его переведут в обычную палату.

Предположительно Вескимяги заразился 6 марта на мероприятии, где один из гостей прибыл из Италии. Позже стало известно, что и некоторых других участников сразил коронавирус.

Через неделю после мероприятия Вексимяги почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Его жена Хели находилась за границей, поэтому дома он был один.

”В тот день у меня плохо ловил телефон, но мы смогли немного поговорить. Энн сказал, что целый день работал в саду и, скорее всего, простудился, так как у него небольшая температура. Я не могла подумать дурного, ведь за 33 года нашего брака Энн не болел ни разу, за исключением спортивных травм или насморка. Он тщательно следит за здоровьем и регулярно занимается спортом”, — рассказывает жена.

Через шесть дней после появления температуры у Вескимяги начались проблемы с равновесием и дыханием. Он решил позвонить старому знакомому, спортивному врачу Михкелю Мардна, и тот сразу же рекомендовал вызвать скорую. Прибывшие на место медики отвезли Вескимяги в Северо-Эстонскую региональную больницу, где у него диагностировали Covid-19. На следующее утро мужчину перевезли в инфекционную больницу Мериметса.

”Там его самочувствие постоянно менялось. В один день он видел бесов и температура была 41,1, а на следующий, 26 марта, чувствовал себя настолько хорошо, что участвовал по скайпу в собрании совета Eesti Raudtee. Он сказал нам, что съел бы сейчас подливу из фарша и картошку. Мы думали, что он идет на поправку и все будет хорошо”, — продолжает свой рассказ Хели.

Утром 27 марта ей позвонили из больницы и сообщили, что мужу срочно понадобилась поддержка дыхательного аппарата и его на реанимобиле отвезли обратно в региональную больницу.

”Это был для нас первый шок”, — говорит женщина. Врачи ввели Вескимяги в состояние искусственной комы, и в первую неделю показали температуры и воспалительных процессов постоянно скакали. ”Врач сказал, что у Энна возникла дыхательная недостаточность. У него работало лишь 15% легких. Вторая неделя была еще сложнее, так как легочная картина быстро ухудшалась. Врачи говорили, что надо жить одним днем, и мы надеялись, верили и молились”.

Новую информацию о состоянии здоровья мужа она получила каждый день между 14 и 15 часами дня. ”Каждый день, когда стрелка часов подбиралась к двум, во мне все переворачивалось. Я никогда не знала, что мне скажут на этот раз”, — говорит Хели.

10 апреля братья по клубу Rotary по инициативе учителя церковно-приходской школы Пюхавайму Густава Пийра организовали коллективный молебен за здравие Энна Вескимяги.

На следующий день врачи вывели Вескимяги из комы. Но последующие две недели были нелегкими. Мужчина не понимал, где он и что происходит.

”Он просто был. Прикованный к постели. Лучше ему не становилось. Он как будто провалился в дыру, из который сложно выбраться”, — вспоминает Хели.

24 апреля врачи решили устроить для Вескимяги видемост с близкими. ”Энн был очень худым и изнуренным. Мы сказали ему, что он справится, пытались внушить ему желание бороться и выздороветь. Он вроде бы слышал нас, но мы не уверены, понял ли на самом деле. В конце он с трудом ответил: ”Ну попробуем””.

Сам Вескимяги говорит, что был рад видеть жену и детей, но не смог этого показать. ”Мне нечего было сказать. Я ведь только что вернулся оттуда”, — говорит он. Через несколько дней состоялся еще один видеозвонок, и тогда Вескимяги уже был ближе к реальности.

Позже врачи сказали ему, что счет был 30 : 70 не в его пользу. В то же время большую надежду они возлагали на его хорошую физическую форму.

”Удивительно, я — физически крепкий, в хорошей форме, никогда не болел. Даже в советское время ни разу не брал синий лист. Меня не брали никакие вирусы, а теперь появился этот Covid и поступил со мной очень плохо. К этому вирусу нельзя относиться с предубеждением, потому что он может сломить любого. Я тоже думал, что меня это не коснется”, — рассуждает с больничной койки мужчина.

Он говорит, что теперь ему как маленькому ребенку приходится учиться всему заново. ”Я потерял 15 килограмм. Я уже неделю активно разрабатываюсь и уже могу самостоятельно сидеть, вставать и есть. Сегодня я со вспомогательным средством прошел 300 метров. По мнению врачей, прогресс хороший, но сам я вижу, насколько я далек от действительности. Я пролежал в интенсиве пять недель. Здесь очень профессиональный, заботливый и дружелюбный персонал. Я от всей души благодарен врачам и всему отделению интенсивной терапии. Они выполняют свою работу с полной самоотверженностью. Спасибо вам!”.

Когда Хели поинтересовалась у мужа, действительно ли он побывал на том свете, то получила утвердительный ответ. Мужчина сказал, что сидел в белом костюме в белом поезде на широких белых сиденьях и ехал в Англию. ”Я помню не все, но некоторые эпизоды помню. Но у меня никогда не было белого костюма и я никогда не ездил на белом поезде в Англию”, — ухмыляется Энн.

Хели поинтересовалась, что еще он помнит. ”Помню, кто мне должен. Но кому должен я, не помню”, — пошутил Вескимяги, и женщина поняла, что он действительно идет на поправку.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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