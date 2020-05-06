Вернулся с того света. Крупного бизнесмена Энна Вескимяги сразил коронавирус: мужчина провел несколько недель в коме, а теперь учится ходить заново

”У меня нет сил говорить”, — сказал Вескимяги изданию 22 марта, когда уже как четыре дня находился в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Спустя восемь дней мужчина уже не мог дышать самостоятельно и его перевели в Северо-Эстонскую региональную больницу. С этого момента его телефон был выключен целый месяц. И только семья и близкие знали, почему. И премьер-министр Юри Ратас.

На этой неделе телефон Вескимяги заработал, хотя мужчина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. ”Я еще не здоров, я выздоравливаю”, — уточняет он. Он надеется, что в ближайшие дни его переведут в обычную палату.

Предположительно Вескимяги заразился 6 марта на мероприятии, где один из гостей прибыл из Италии. Позже стало известно, что и некоторых других участников сразил коронавирус.

Через неделю после мероприятия Вексимяги почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Его жена Хели находилась за границей, поэтому дома он был один.

”В тот день у меня плохо ловил телефон, но мы смогли немного поговорить. Энн сказал, что целый день работал в саду и, скорее всего, простудился, так как у него небольшая температура. Я не могла подумать дурного, ведь за 33 года нашего брака Энн не болел ни разу, за исключением спортивных травм или насморка. Он тщательно следит за здоровьем и регулярно занимается спортом”, — рассказывает жена.

Через шесть дней после появления температуры у Вескимяги начались проблемы с равновесием и дыханием. Он решил позвонить старому знакомому, спортивному врачу Михкелю Мардна, и тот сразу же рекомендовал вызвать скорую. Прибывшие на место медики отвезли Вескимяги в Северо-Эстонскую региональную больницу, где у него диагностировали Covid-19. На следующее утро мужчину перевезли в инфекционную больницу Мериметса.

”Там его самочувствие постоянно менялось. В один день он видел бесов и температура была 41,1, а на следующий, 26 марта, чувствовал себя настолько хорошо, что участвовал по скайпу в собрании совета Eesti Raudtee. Он сказал нам, что съел бы сейчас подливу из фарша и картошку. Мы думали, что он идет на поправку и все будет хорошо”, — продолжает свой рассказ Хели.