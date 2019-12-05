Вердикт вынесен. Как читатели RusDelfi оценили новехонькую Рейди теэ
Открытие Рейди теэ разделило таллиннцев на три лагеря: одним дорога очень нравится, другие находят у нее недостатки, третьи пока просто не успели побывать на главной стройке года. Поэтому мы решили просить у вас, дорогие читатели, что вы думаете о новой дороге.
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