05.12.2019, 18:50

Вердикт вынесен. Как читатели RusDelfi оценили новехонькую Рейди теэ


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Reidi tee 20.11.2019
Reidi tee 20.11.2019Foto: Madis Veltman

Открытие Рейди теэ разделило таллиннцев на три лагеря: одним дорога очень нравится, другие находят у нее недостатки, третьи пока просто не успели побывать на главной стройке года. Поэтому мы решили просить у вас, дорогие читатели, что вы думаете о новой дороге.

Как показал опрос, в котором приняли участие почти 2800 человек, большинство читателей RusDelfi положительно оценили новую Рейди теэ. Новая дорога пришлась по душе 42% читателей, а 20% она очень понравилась.

27% читателей не были воодушевлены новой дорогой, а 11% Рейди теэ не понравилась вообще.

Тем не менее 30% участников опроса еще не успели собственными глазами увидеть или проехать по Рейди теэ, поэтому результаты опроса в будущем может и измениться.

Если вы среди последних, то прочитайте обзор Рейди теэ от RusDelfi!

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