Вердикт вынесен. Как читатели RusDelfi оценили новехонькую Рейди теэ

Как показал опрос, в котором приняли участие почти 2800 человек, большинство читателей RusDelfi положительно оценили новую Рейди теэ. Новая дорога пришлась по душе 42% читателей, а 20% она очень понравилась.

27% читателей не были воодушевлены новой дорогой, а 11% Рейди теэ не понравилась вообще.

Тем не менее 30% участников опроса еще не успели собственными глазами увидеть или проехать по Рейди теэ, поэтому результаты опроса в будущем может и измениться.

Если вы среди последних, то прочитайте обзор Рейди теэ от RusDelfi!

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