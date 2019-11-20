20.11.2019, 13:01

Венгерский министр иностранных дел на встрече с Урмасом Рейнсалу: Эстония и Венгрия считают миграционный пакт ООН опасным

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Венгерский министр иностранных дел на встрече с Урмасом Рейнсалу: Эстония и Венгрия считают миграционный пакт ООН опасным
Foto: Zoltan Mathe, EPA

Венгрия и Эстония сотрудничают на благо международной общины, чтобы попытаться остановить миграцию, вместо того, чтобы ее поощрять, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште после встречи с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Сийярто сказал на пресс-конференции, что как член НАТО и Евросоюза Эстония является важным союзником Венгрии с похожими точками зрения во многих дилеммах, которые касаются будущего мира и Европы, передает Hungary Today.

Венгрия и Эстония обе считают миграционный пакт ООН "опасным документом" и отклоняют его как обязательный для своих стран, потому что тема миграции — вопрос государственного суверенитета, сообщил Сийярто. Венгрия и Эстония сотрудничают, чтобы остановить "применение пакта скрытно частями" после того, как его не удалось принять целиком, сообщил Сийярто. Вместе с другими странами у них используется "система раннего предупреждения", чтобы подать друг другу тревогу, если пакт упоминают в документах или делают попытки инкорпорировать его в международное право, сказал министр иностранных дел Венгрии.

По словам Сийярто, согласно пакту ООН все страны являются участниками миграции, как государства происхождения, транзита или приема. Сийярто же отметил, что есть и четвертая категория — страны, которые не хотят участвовать в миграции ни в одной из форм. Венгрия — такая страна, граждане которой хотят свободно решать, кого они хотят впускать и с кем вместе жить, заявил Сийярто.

Венгрия и Эстония одного мнения и в том, что демографические проблемы следует решать, поддерживая семьи, а не при помощи миграции, сообщил Сийярто.

Рейнсалу сказал, что в отношениях Венгрии и Эстонии нет "открытых вопросов", потому что у двух стран одинаковые взгляды на международные вопросы. При занятии миграцией нет альтернативы эффективному пограничному контролю, сказал Рейнсалу, выразив благодарность Венгрии за вклад в безопасность Эстонии.

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