Велодорожки, Лийвалайа, транспорт. Вице-мэр Новиков объяснил RusDelfi логику строительства дорог в Таллинне

Вы сами передвигаетесь по городу на велосипеде?

Да, конечно.

Как вам кажется, безопасно ли это?

Я передвигаюсь не по центру. Если езжу на велосипеде, то по Пирита теэ, Рейди теэ. Там с велодорожками все в порядке. Велосипед для меня — не средство передвижения, это, скорее, прогулочный транспорт.

Наверное, езда на работу до Горуправы на велосипеде — была бы неплохим политическим пиаром.

Да, но только пиаром. Если посмотреть на ежедневную необходимость передвижения по работе, велосипед — это не опция. Давайте посмотрим на оптимальные расстояния, которые может преодолеть человек. Считается, что человек пешком спокойно может пройти около 2 километров. На автобусе до 10-20 километров. На велосипеде нормальный промежуток — 4-5 километров. Свыше уже стоит выбирать альтернативный транспорт, хотя бы из расчета затраты времени. Междугороднее передвижение до 300 километров, на автобусе или машине, а если 1500 километров, уже на самолете. Для каждого расстояния есть определенный вид транспорта. Нужно учитывать разные требования и критерии при выборе транспорта. Если магазин близко от вашего дома — то вы идете пешком, далеко — уже на автобусе или автомобиле.

” Автомобиль — не роскошь, а обычная возможность, так как машину можно купить по цене смартфона

Получается, немного бессмысленно вообще строить велодорожки и агитировать передвигаться на велосипедах или пешком, если все равно можно проехать на автомобиле.

Велодорожки имеет смысл строить. Люди ищут альтернативный вид транспорта, переключаются на другие возможности. Наша жизнь стала настолько удобной, что не требуется уже так много передвигаться. В то же время, сейчас автомобиль — не роскошь, а обычная возможность, так как машину можно купить по цене смартфона.

Если мы посмотрим на мировую практику, то зачастую стоимость недвижимости зависит от близости станции метро. Вся жизнь, как правило, сосредоточена вокруг определенного радиуса. В Таллинне такой проблемы нет. Только пожив в крупном мегаполисе, понимаешь, как у нас удобно жить. Для местных пробка в 5 минут — уже катастрофа, в других столицах — это обыденность.