Велодорожки, Лийвалайа, транспорт. Вице-мэр Новиков объяснил RusDelfi логику строительства дорог в Таллинне

Таллинн представил несколько крупномасштабных проектов по строительству новых дорог (Зеленый коридор, новая трамвайная ветка), объединил велосипедистов и водителей автобусов, а политики-конкуренты уличили город в желании уничтожить лес возле Штромки.
Главный по строительству и планировке дорог в столице — вице-мэр Андрей Новиков. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с ним и обсудил все эти темы. Читайте первую часть интервью о велодорожках и защите автомобилистах.
Вы сами передвигаетесь по городу на велосипеде?
Да, конечно.
Как вам кажется, безопасно ли это?
Я передвигаюсь не по центру. Если езжу на велосипеде, то по Пирита теэ, Рейди теэ. Там с велодорожками все в порядке. Велосипед для меня — не средство передвижения, это, скорее, прогулочный транспорт.
Наверное, езда на работу до Горуправы на велосипеде — была бы неплохим политическим пиаром.
Да, но только пиаром. Если посмотреть на ежедневную необходимость передвижения по работе, велосипед — это не опция. Давайте посмотрим на оптимальные расстояния, которые может преодолеть человек. Считается, что человек пешком спокойно может пройти около 2 километров. На автобусе до 10-20 километров. На велосипеде нормальный промежуток — 4-5 километров. Свыше уже стоит выбирать альтернативный транспорт, хотя бы из расчета затраты времени. Междугороднее передвижение до 300 километров, на автобусе или машине, а если 1500 километров, уже на самолете. Для каждого расстояния есть определенный вид транспорта. Нужно учитывать разные требования и критерии при выборе транспорта. Если магазин близко от вашего дома — то вы идете пешком, далеко — уже на автобусе или автомобиле.
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Автомобиль — не роскошь, а обычная возможность, так как машину можно купить по цене смартфона
Получается, немного бессмысленно вообще строить велодорожки и агитировать передвигаться на велосипедах или пешком, если все равно можно проехать на автомобиле.
Велодорожки имеет смысл строить. Люди ищут альтернативный вид транспорта, переключаются на другие возможности. Наша жизнь стала настолько удобной, что не требуется уже так много передвигаться. В то же время, сейчас автомобиль — не роскошь, а обычная возможность, так как машину можно купить по цене смартфона.
Если мы посмотрим на мировую практику, то зачастую стоимость недвижимости зависит от близости станции метро. Вся жизнь, как правило, сосредоточена вокруг определенного радиуса. В Таллинне такой проблемы нет. Только пожив в крупном мегаполисе, понимаешь, как у нас удобно жить. Для местных пробка в 5 минут — уже катастрофа, в других столицах — это обыденность.
Давайте поговорим про мировой опыт. Например, в Берлине улицы делают так: полоса для автомобилистов, парковка, велодорожка, деревья, пешеходная зона. Стоящие машины ”защищают” велосипедистов, деревья разграничивают гуляющих. Недавно вы приняли решение: объединить велодорожки и полосы для общественного транспорта. Почему?
Если вы спросите, хорошое ли это решение, ответ — нет. Это решение только для тех мест, где нет альтернативы. Мы уже забрали у автомобилей одну полосу для автобусов, там просто нет места для отдельной велодорожки. Такое решение — дополнительная возможность к имеющимся велодорожкам.
То есть на Нарва маантеэ невозможно построить велодорожку?
Да, там нет возможности убрать еще что-либо из проезжей части. Там было две смежные полосы для передвижения автомобилей и общественного транспорта, парковка и тротуар. Это классический пример, откуда "вышел" весь Советский союз. От этой застройки сейчас отходят все.
Таллинн в 2006 году предложил инициативу — Зеленую столицу. Там была целая политика переориентирования на общественный транспорт, создание велодорожек и изменения всей среды передвижения. Именно тогда началось строительство велодорожек, бесплатный общественный транспорт, полосы для автобусов и троллейбусов. Сейчас мы переосмысляем то, что досталось нам исторически. От площади Свободы до Каубамая раньше было 2 полосы для машин, потом одну сделали для общественного транспорта, в будущем планируем убрать оттуда и парковку (от Соляриса до Каубамая — RusDelfi). Появится подземный паркинг, расширится пешеходная зона. Мы действуем поэтапно, за один день все появиться не может.
Что в приоритете у города от первого до последнего: общественный транспорт, автомобиль, велосипед?
1. Общественный транспорт. 2. Велосипеды, автомобили и все виды другого транспорта.
К примеру, Рейди теэ. Там учтены все виды транспорта — отдельная велодорожка, отдельная пешеходная дорожка. Там, где есть возможность, мы проектируем дорогу нового качества, которая превращается в променад, парк, общественное пространство. К сожалению, мы не везде можем это осуществить. В Старом городе ширина улиц такая, чтобы там передвигалась повозка. Мы не можем раздвинуть здания, чтобы там уместить автомобильную полосу и велодорожку.
Понятно, это Старый город. А улица Лийвалайа?
Лийвалайа должна оставаться центральной магистралью, которая служит объездом центра города, чтобы попасть с одного района в другой. На ней мы не можем ввести те решения, которые бы учитывали все потребности: отдельно велодорожку (сейчас велодорожка на этой улице ведет вникуда - см. фото выше, прим. RusDelfi), отдельно полосу общественного транспорта. Если это сделать — город встанет. У Лийвалайа максимальная пропускная способность на сегодняшний день. Если мы что-то отберем у автомобилей, то проезд между Ласнамяэ, Пирита, Виймси и Кристийне, Хааберсти, Нымме будет перекрыт.
Расположение Таллинна таково, что с одной стороны море, с другой озеро Юлемисте, соединяет город две части маленького "горлышка от бутылки". На сегодняшний день это три улицы: Лийвалайа, Ярвевана теэ и Техника. Если мы перерубим эти улицы, уменьшив пропускную способность, то будут плохие последствия. Сейчас из любой точки Таллинна можно доехать в другой конец города за 20-30 минут. Устроив революцию, эти 20 минут превратятся в 40 минут. Мы должны подготовить центр города, предложить альтернативу, как например, Таллиннская окружная дорога. Мы не можем трогать эти артерии. Переход должен быть логичным и плавным, а не в революционной форме. Не исключаю, что в дальнейшем мы переделаем и транспортные артерии.
Сейчас мы занимаемся центром города — выводим оттуда транзит. Сейчас мало кто ездит через центр города. Далее уже будем расчерчивать дороги для велосипедистов, пешеходов. В том числе, приступать к проекту ”главной улицы” — на Нарва мнт и Пярну мнт.
Как выглядела бы "главная улица" столицы. Этот проект поставили на паузу.
Почему забраковали проект "главной улицы"?
Проект предполагал уменьшение пропускной способности транспорта на 70%. Общественный транспорт тоже пострадал бы от этого и улица стала бы слишком пешеходной. Сейчас там около 40 остановок. Снижение потока автобусов было бы катастрофичным. Вдобавок, если посмотреть на планы развития Каубамая, Рявала, 8, трамвайного коридора до Ванасадам, то стройка запланирована на одно время — 2021-2025 годы. В городе был бы транспортный коллапс, так как весь центр был бы перекопан.
Красным пунктиром — новая трамвайная ветка до Ванасадам.
Наш город для кого — автомобилистов или для велосипедистов, в целом, тех, кто хочет передвигаться пешком и на электросамокате?
Город для всех. Долгое время не учитывались потребности пешеходов и велосипедистов. Конечно, где возможно, мы модернизируем старую инфраструктуру с учетом всех требований. По возможности. Если создаем новую, как на Рейди теэ, то учитываем все требования и желания. В дальнейшем мы должны задуматься о том, чтобы переходить на обширное использование общественного транспорта. Город ведет целенаправленную политику ради этого. Только в этом году Таллинн закупает 100 автобусов, обновляет 20% автобусного парка. В дальнейшем будем делать все, чтобы сделать общественный транспорт более привлекательным: автобусы должны быть новыми, с кондиционерами, удобными для передвижения с колясками, быстрыми. Автобус должен быть конкурентоспособен автомобилю по скорости, только тогда он станет настоящей альтернативой. Мы движемся к этому.
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