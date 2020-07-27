Въехавший на эстонской машине в толпу в Берлине выпущен на свободу — с него сняли обвинения в покушении на убийство

Через день после дорожно-транспортного происшествия в Берлине, в ходе которого травмы различной тяжести получили 6 человек, его виновник был выпущен на свободу. Об этом сообщил представитель берлинской полиции в понедельник, 27 июля. В отношении него сняты первоначальные обвинения в покушении на умышленное убийство. Расследование нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия, продолжается.

По предварительным данным, 24-летний водитель внедорожника не справился с управлением, его Mercedes занесло на повороте и выбросило на тротуар. Три человека получили тяжкие повреждения, еще трое — легкие. Сам виновник аварии не пострадал. По сообщению полиции, он не пытался сбежать с места происшествия. Нет никаких данных, указывающих на то, что наезд был произведен по политическим или религиозным причинам или что водитель планировал самоубийство. Тест на алкоголь показал наличие в его крови 0,7 промилле, что соответствует легкой степени опьянения.