Ведущий эстонский врач похвалил мужчин. Но ряд проблем требует внимания

Ээро Мерилинд призывает мужчин быть более открытыми и не замыкаться в своем беспокойстве. «С психологическими проблемами можно успешно справиться, нужно просто сделать шаг и попросить о помощи. Попытка решить свои проблемы с помощью различных веществ – это порочная практика, от которой будет очень сложно отказаться. Гораздо лучше будет, если вы вовремя обратитесь за помощью».

В рамках месяца мужского здоровья больше внимание обращают и на состояние предстательной железы. Мерилинд советует перед проведением ПСА-теста проконсультироваться со своим семейным врачом или урологом. «Если вам от 50 до 69 лет или у кого-то в семье был рак простаты, то можно рассмотреть необходимость проведения ПСА-теста. На сегодняшний день мы знаем, что факторы риска возникновения рака простаты – это генетическая предрасположенность и возраст. Мой опыт показывает, что сейчас мужчины гораздо больше беспокоятся о здоровье своей простаты и не стесняются говорить на такую деликатную тему с семейным врачом», - добавил доктор. «Молодым мужчинам, у которых нет каких-либо симптомов, нет необходимости делать ПСА-тест, но обязательно следует обратиться к врачу, если возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется кровь в моче или в сперме или беспокоит постоянная боль в области таза».

Семейный врач рассказал, что по-прежнему многие мужчины начинают думать о своем здоровье только, когда случилось что-то серьезное. «Например, если у кого-то из друзей или близких случится инфаркт или инсульт. В таких случаях люди иногда со дня отказываются от вредных привычек, но как только их здоровье идет на поправку, снова берутся за старое. От старых привычек очень сложно отказаться, для этого требуется сильная мотивация. Именно поэтому для людей так важна поддержка семьи и друзей».

Целевое учреждение «Эстонский фонд здоровья» основано 25 мая 2007 года. Его цель – развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.