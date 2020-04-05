Ведущий эксперт Департамента здоровья: больных коронавирусом в Эстонии может быть 10 000

"Фактом является то, что все случаи забоваления мы не выявляем. Какая-то часть скрыта — это очевидно. Но сегодня очень сложно спекулировать, насколько велико это скрытое распространение — в два раза больше или в десять раз больше, это все чистая спекуляция", — сказал Кадай.

По его словам, нельзя исключать, что в Эстонии уже свыше 10 000 заразившихся. "В этом случае мы смогли выявить лабораторно 10 процентов больных. С одной стороны это пугает, но с другой стороны это и хорошая новость, ведь это означает то, что действительный процент заболеваний, протекающей в острой форме, существенно более скромный, чем на сегодня известно", — сказал медик.

Как сказал Кадай, сплошное тестирование — это не выход. "Это даст ответ, заразен ли данный человек здесь и сейчас, проявился ли у него вирус. Это ответ — своего рода моментальное фотографирование и делать через такое тестирование эпидемиологическое исследование население нелогично и неэффективно.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!