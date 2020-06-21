Ведущие журналисты Эстонии: Кылварт в Таллинне расширяет круг своих избирателей

По словам Самоста, Кылварт, во-первых, проводит реорганизацию городской управы, во-вторых, отказывается от экономически необоснованных инфраструктурных проектов.

"Кылварт в горуправе может заниматься двумя важными для него вещами. Первое - это подбор нужных кадров", - отметил Самост.

"Второе - Кылварт решает судьбу больших транспортных проектов. Он готов делать то, что может идти и вразрез с интересами застройщиков или больших заинтересованных групп. Отказ от туннеля под бульваром Эстония - из той же серии. Если нет серьезного обоснования или денег, то не будем это делать. А сделаем что-то другое, что, возможно, важнее", - добавил Самост.

Глава новостной службы ERR привел в пример Рейди теэ, в необходимости которой теперь никто не сомневается.

"Он ориентируется в Таллинне не только на основной электорат Центристской партии - русскоязычных избирателей. Он обращается и к эстоноязычным избирателям", - подчеркнул в свою очередь Сильдам.