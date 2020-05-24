Ведущие эстонские журналисты поддерживают запрет на работу ночных клубов

По словам Самоста, о распространении коронавируса на сегодняшний день мы знаем, что источниками вспышек заболевания являются как раз такие мероприятия, на которых в закрытых помещениях с плохой вентиляцией вместе находятся много человек, пишет rus.err.

"Если в закрытом помещении находиться четыре-пять часов в нетрезвом виде, то люди уже не могут сохранять необходимую социальную дистанцию. Там, где звучит громкая музыка, нужно громко разговаривать, кричать друг другу в ухо. Учитывая риски, открытие ночных клубов не кажется адекватным", - подчеркнул Самост в воскресной авторской передаче на радиостанции Vikerraadio..

"Когда мы в пятницу из интереса спросили у чиновников из правительства, дайте, нам, пожалуйста, определение ночного клуба, то нам прислали выдержку из "Википедии". Но самое точное определение дал нам человек, который вместе со мной отправлял запрос. Это закрытое помещение с плохой вентиляцией, где потные люди трутся друг об друга при помощи несуразной музыки, попивая разноцветные, очень дорогие и очень вкусные напитки", - добавил Сильдам.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!