Ведущие борьбу против "гей-пропаганды" дамы из EKRE доказывают, что Ратас ошибался

Хелле Куллеркупп и Мерике Луми во многих смыслах похожи. Обеим за 50. Блондинки. Ни одна из них не является (пока) профессиональным политиком, но обе сделали заметную карьеру в EKRE. Куллеркупп больше, Луми чуть меньше. В частной жизни Луми и Куллеркупп — малые предприниматели. Луми — маклер по недвижимости, Куллеркупп занимается товарами для здоровья, точнее альтернативной медициной. Именно из-за этой работы она несколько лет назад (тогда еще не была членом EKRE) мелькала в СМИ в негативном ключе. Передача "Очевидец" тогда освещала историю одной семьи, которые дали фирме Куллеркупп пробу слюны, в которой обнаружили глистов. За всем этим последовал предложенный Куллеркупп курс лечения за 1000 евро. Доктор Пеэтер Мардна назвал это шарлатанством.

Но это прошлое. Сейчас как Луми, так и Куллеркупп в политике и концентрируются именно на борьбе против "гей-пропаганды".

Если поговорить с Куллеркупп (она более разговорчивая, чем Луми, уже привыкла к вниманию), довольно быстро становится понятно, что поговорить можно, но мы особо никуда не придем. Можно беседовать, можно приводить аргументы за и против, но мнения не меняются. Разговор течет, но в один момент упирается в стену. Например, Куллеркупп убеждена, что гомосексуализм не врожденный, а сформированный воспитанием и средой. Когда журналист пытается открыть дискуссию на эту тему, сослаться на исследования или ученых, это тупиковый путь. Куллеркупп не сдвигается с места. Она не злится и даже не начинает горячо возражать, просто говорит, что исследования есть разнообразные. И когда разговор по какой-то причине доходит до тюремной культуры и вопроса, как там получаются геи и лесбиянки, журналист тоже понимает, что мы ходим по кругу и нужно менять тему.

Следующая тема в том, как гей-пары воспитывают детей, и она кажется Куллеркупп еще менее подходящей. "Вы как мужчина, что вы думаете, — спрашивает она. — Двое мужчин вместе воспитывают девочку и должны заниматься гигиеной девушки-подростка. Как вы это представляете?" С ходу я не могу ответить. В тупик заходит и дискуссия на тему "становятся ли растущие в гей-парах дети гомосексуалистами или нет". Конечный результат как бы то ни было такой же бесплодный. Куллеркупп стоит на своем: в гей-семьях подрастают новые гомосексуалисты.

В один момент разговор заходит о генетике. "Не найдено гена или комбинации генов, которые делали бы из людей гомосексуалистов", — сообщает Куллеркупп. Само по себе абсолютно правильно, но к делу не относится.