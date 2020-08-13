Ведомство министра народонаселения изучает доступность семейной консультации и терапии по регионам

Министр народонаселения Рийна Солман, говоря о значении такого анализа, отметила, что вызванный пандемией кризис, в том числе экономический, повлиял даже на семейные отношения, поэтому в послекризисный период и перед возможной ”второй волной” возрастает потребность в услуге семейной консультации, которая должна быть доступной. ”Мы знаем, что сегодня многие нуждающиеся в такой помощи семьи не могут её получить, так как она им не по карману, или же они живут слишком далеко от места, где такая услуга оказывается. Для того, чтобы мы могли учесть потребности семей в такой помощи, нам и нужно провести опрос среди тех, кто такую услугу предлагает и кто даёт направления и рекомендации ею воспользоваться”, — сказала Рийна Солман.

”Ждём ответов на вопросы анкеты от семейных терапевтов к 17 августа, от семейных врачей и специалистов по защите детей — к 21 августа. Наше ведомство проанализирует полученные данные и подсчитает, сколько человек будет нуждаться в такой помощи в посткризисный период. Мы считаем, что в течение полутора лет нужно повысить доступность семейной консультации и терапии”, — добавила министр народонаселения.

Семейные терапевты уже получили опросники, на этой неделе анкеты будут высланы также специалистам по защите детей при самоуправлениях и семейным врачам. Направления на семейную консультацию выдают работники служб защиты детей при местных самоуправлениях и семейные врачи.

Семейная консультация позволяет найти системное решение возникших проблем. Семейная терапия специализируется на отношениях между членами семей и решении внутрисемейных кризисов. Министр народонаселения собирается представить правительству на предмет утверждения предложения по системному финансированию услуги семейной консультации для семей с детьми во время кризиса и в послекризисный период. Консультации планируется начать осенью 2020 года, и они рассчитаны на полтора года. В качестве консультантов выступят семейные терапевты, имеющие соответствующую квалификацию — это как минимум степень магистра или приравненное к ней образование, плюс выучка на семейного терапевта и соответствующий опыт работы.