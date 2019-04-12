"Веди Эстонию вперед, в будущее". "Общая Эстония" призывает депутатов Рийгикогу присоединиться к концерту

Приводим перевод обращения "Общей Эстонии" к депутатам:

"Уважаемый депутат!

Тебя избрали жители Эстонии, чтобы ты представлял нас в Рийгикогу. Мы доверили тебе управление и развитие Эстонского государства. Мы верим, что ты мог бы стать примером в том, как уметь принимать различные мнения и вежливо общаться. В течение следующих четырех лет ты будешь нашим представителем. Мы просим, чтобы, выполняя свою работы, ты сохранял достоинство, верность фактам и благоразумию и не отдалялся от народа. Веди Эстонию вперед, в будущее. Это наша общая Эстония.

Приходи вместе со своей семьей и друзьями в воскресенье, 14 апреля в 15 часов на Певческое поле, на ”Песни Общей Эстонии”.

Того, что нас объединяет, большем, чем того, что нас разделяет. Приходи, выступим вместе за наши свободы и найдём то, что нас объединяет.

Мы ждем тебя!"