Веб-семинар для квартирных товариществ впервые состоится на русском языке

”Несмотря на изменившиеся обстоятельства, членам и руководству квартирных товариществ все равно нужно решать повседневные вопросы, — отметила вице-мэр Эха Вырк. — Поэтому предназначенные для квартирных товариществ семинары ”переехали” на страничку в Фейсбуке, где мы делимся актуальной информацией и сообщениями на важные темы. В данный момент очень важно разъяснить людям изменения в законодательстве, и для того, чтобы владельцы квартир поняли информацию об изменении закона одинаково, решили провести также и один веб-семинар на русском языке именно на юридические темы”.
По словам Эхи Вырк, цель семинаров — донести до людей информацию и дать возможность напрямую задать вопросы эксперту.
”Если в феврале и начале марта мы организовывали семинары для членов квартирных товариществ в разных районах города, чтобы можно было на месте спросить совет у специалистов, то теперь мы находимся в несколько иной ситуации, — пояснила вице-мэр. — Обратная связь по уже проведенным веб-семинарам очень позитивная, поэтому мы решили организовать веб-семинар, посвященный самым сложным и важным темам, также и на русском языке, чтобы все члены квартирных товариществ получили необходимую информацию, например, о том, какие сейчас есть возможности для проведения общего собрания”.
Тема веб-семинара на русском языке, который состоится в прямом эфире в среду, 3 июня в 14.00 — ”30 минут с юристом квартирных товариществ”. Модератором семинара будет вице-мэр Эха Вырк, а на вопросы ответит юрист примирительной комиссии по квартирным товариществам при районной управе Ласнамяэ Данил Липатов.
Мероприятие пройдет здесь.
Вопросы можно присылать по адресу электронной почты ky.teabekeskus@tallinnlv.ee, на них ответят при первой возможности.
Семинары для членов квартирных товариществ Таллиннский департамент городского имущества проводит с осени 2019 года.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Москвичи не торопятся выходить на разрешенные прогулки