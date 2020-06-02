Веб-семинар для квартирных товариществ впервые состоится на русском языке

”Несмотря на изменившиеся обстоятельства, членам и руководству квартирных товариществ все равно нужно решать повседневные вопросы, — отметила вице-мэр Эха Вырк. — Поэтому предназначенные для квартирных товариществ семинары ”переехали” на страничку в Фейсбуке, где мы делимся актуальной информацией и сообщениями на важные темы. В данный момент очень важно разъяснить людям изменения в законодательстве, и для того, чтобы владельцы квартир поняли информацию об изменении закона одинаково, решили провести также и один веб-семинар на русском языке именно на юридические темы”.

По словам Эхи Вырк, цель семинаров — донести до людей информацию и дать возможность напрямую задать вопросы эксперту.

”Если в феврале и начале марта мы организовывали семинары для членов квартирных товариществ в разных районах города, чтобы можно было на месте спросить совет у специалистов, то теперь мы находимся в несколько иной ситуации, — пояснила вице-мэр. — Обратная связь по уже проведенным веб-семинарам очень позитивная, поэтому мы решили организовать веб-семинар, посвященный самым сложным и важным темам, также и на русском языке, чтобы все члены квартирных товариществ получили необходимую информацию, например, о том, какие сейчас есть возможности для проведения общего собрания”.

Тема веб-семинара на русском языке, который состоится в прямом эфире в среду, 3 июня в 14.00 — ”30 минут с юристом квартирных товариществ”. Модератором семинара будет вице-мэр Эха Вырк, а на вопросы ответит юрист примирительной комиссии по квартирным товариществам при районной управе Ласнамяэ Данил Липатов.

Мероприятие пройдет здесь.

Вопросы можно присылать по адресу электронной почты ky.teabekeskus@tallinnlv.ee, на них ответят при первой возможности.

Семинары для членов квартирных товариществ Таллиннский департамент городского имущества проводит с осени 2019 года.