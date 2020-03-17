17.03.2020, 22:15

Веб-констебль: слухи о закрытии Таллинна не соответствуют действительности


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Веб-констебль: слухи о закрытии Таллинна не соответствуют действительности
Скриншот

В социальных сетях распространяется ложная информация о закрытии Таллинна и Харьюмаа, а также об установлении дорожных заграждений на улице Астангу, сообщает веб-констебль Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова.

"Таллинн ведет ремонтные работы на перекрестке Астангу, и для этого там будут установлены временные светофоры. Для установления временных светофоров требуются бетонные основания, но они не ограничивают движение, а служат опорой для светофоров", — пояснила она.

"Если вам пришло ложное сообщение, то поделитесь с его автором этой информацией!" — призывает наших читателей сотрудник полиции.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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