Веб-констебль дает советы: как не стать жертвами мошенничества в соцсетях

В последнее время часто попадаются письма, в которых мошенник пишет, что он родом из маленького городка, но в данный момент проживает в европейской стране, например, Испании, Германия или Франция. Он может представиться врачом, юристом, спасателем или военными из США, Великобритании или Австралии. Мошенники хотят казаться положительными героями и прописывают себе положительные качества. Еще одна дежурная байка — это вдовец, который воспитывает детей в одиночестве. Как только жертва попалась на крючок и проявила интерес, мошенники стараются получить от вас деньги.
Придумывают следующие истории:
- нужны деньги на лечение ребенка или родственника;
- билет на самолет для встречи с вами;
- попал в затруднительную ситуацию и просит у вас денежной помощи в;
- oбман с пошлиной. Мужчина желает отправить "подарок" или "посылку". Для этого узнает ваши данные (адрес, имя, фамилия), просит оплатить таможенную пошлину и клянется, что вернет при встрече все затраченные вами деньги.
Чтобы защитить себя от мошенника:
- будьте бдительны и оценивайте критично, если незнакомец хочет добавить вас в друзья и присылает вам письмо, с описанием своих жизненных ценностей и историю о тяжелой судьбе;
- проверьте мужчину в поисковике, возможно информация о нем или его история уже обсуждается на форуме обманутыми женщинами;
- присмотритесь к деталям. В начале беседы мошенник может рассказать, что проживает в доме, а в конце беседы упомянет, что проживает в квартире;
- проверьте в поисковике и фотографию. Часто мошенники находят в интернете привлекательную фотографию и ставят ее себе в профиль. Вы сможете убедиться, что данная фотография не используется кем-то другим под чужим именем;
- обязательно расскажите родственникам о новом знакомом. Человек, который не вовлечен в данную ситуацию, может критическим взглядом оценить происходящее;
- не отправляйте компрометирующие фото интимного характера.
Если у вас возникли подозрения, что вас хотят обмануть и хотите совета, но можно написать мне или другим веб-констеблям полиции, рекомендует Фролова.