18.03.2020, 07:00

"Вдруг его не пустят в Эстонию?" Дочка переживает за 62-летнего отца — он дальнобойщик и ждет груз в Голландии


Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Ikla piiripunkti sulgemine
Ikla piiripunkti sulgemineFoto: Kaspar Pokk

Коронавирус влияет на все сферы жизни — особенно на передвижение по Европе. RusDelfi связался с дочкой 62-летнего дальнобойщика, который сейчас находится в Голландии.

Юлия рассказала в социальных сетях, что ее отец — дальнобойщик. Он сейчас находится в Голландии и ждет груз, чтобы привезти его в Эстонию. "Ему 62 года — он в группе риска, я переживаю за него, — добавила она в разговоре с RusDelfi.

- Позвонила ему, сказала, чтобы возвращался, он ответил — не может пока не загрузится. Сказал, если не пустят в Эстонию, то останется у друга в Германии".

На данный момент на многих границах введен пограничный контроль. Иностранцев не пускают в Польшу, Латвию, Литву и другие страны без особых причин.

Читайте также:

Как заверил премьер Литвы Сквернялис, запрет на пересечение границы не будет касаться передвижения товаров. Это же подтвердил и глава польского правительства Моравецкий.

Если вы находитесь за границей и у вас возникли проблемы с возвращением в Эстонию, то с МИДом можно связаться по номеру +372 5301 9999 (24 часа в сутки). Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Если вы или ваши знакомые работаете дальнобойщиками, свяжитесь с нами. Наша почта — rus@delfi.ee

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: