Вчера в Эстонии сделали рекордные 11 000 вакцинаций. Вакцина AstraZeneca все еще используется

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил сферу здравоохранения и ее работников, которые в существующей критической ситуации приложили большие усилия, чтобы мы могли при помощи вакцинации защитить от болезни COVID-19 как можно больше людей.

”Семейные врачи продолжают вакцинацию относящихся к группе риска людей, а также в то же время идет вакцинация работников сферы образования и работников сферы социального попечения в местных самоуправлениях. На выходных для всех пройдет пилотная программа по подготовке к вакцинации всех желающих и в ходе которой в медицинских учреждениях по всей Эстонии смогут привиться 6 000 человек в возрасте старше 65 лет”, — сказал министр Танель Кийк. ”Наша цель — сделать на этой неделе по меньшей мере 40 000 прививок”.

Среди людей в возрасте старше 80 лет к настоящему моменту по меньшей мере одной дозой привиты 31% по всей Эстонии, а в нескольких уездах и значительно больше. Выше всего охват одной дозой вакцины среди людей в возрасте от 80 лет и старше на Хийумаа и составляет 53,1%, на Сааремаа 51,3%, в Ляэнемаа 51,3%, в Рапламаа 48,3%, в Пярнумаа 42,7%, в Вильяндимаа 39,4%, в Йыгевамаа 39,1%, в Тартумаа 32,7%.

”Чтобы выйти из существующего кризиса, крайне важно как можно скорее защитить вакцинацией наиболее уязвимых к болезни COVID-19 людей, то есть людей в возрасте старше 80 лет и людей с заболеваниями, которые могут болеть COVID-19 в крайне тяжелой форме и нуждаться в госпитализации. Государственная экспертная комиссия по иммунной профилактике рекомендовала в дальнейшем использовать вакцину AstraZeneca для всех совершеннолетних вне зависимости от возраста и позволит нам быстрее двигаться вперед и с вакцинацией людей в возрасте 70-79 лет”, — добавил министр Кийк.

Вчера поздним вечером по приглашению министерства социальных дел собрались эксперты в сфере иммунизации, чтобы обсудить дальнейшие рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca от COVID-19 в период, когда Европейский департамент лекарственных средств оценивает возможную связь вакцины с тромбозом. Европейский департамент лекарственных средств вчера вечером сообщил, что оценка опасности вакцины AstraZeneca сейчас не изменилась, польза от вакцинации для профилактики COVID-19 выше, чем возможные риски, и можно продолжать использование вакцины. Опираясь на рекомендации экспертов и оценки эстонского и европейского департаментов лекарственных средств, Эстония продолжит вакцинацию вакциной AstraZeneca от COVID-19.