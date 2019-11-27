27.11.2019, 12:50

"Вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед". Как читатели RusDelfi отреагировали на приезд Зеленского в Таллинн?

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Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse
Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit EestisseFoto: Ilmar Saabas

Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию. Он встретился с Керсти Кальюлайд, они провели общую пресс-конференцию, затем она подарила ему велосипед, а вечером состоялся праздничный ужин. Смотрите, как на эти новости отреагировали читатели RusDelfi.

Новость о встрече Зеленского и Кальюлайд

  • Друзей не выбирают, ими становятся в деле, проверяются в беде.
  • Он такой маленький…
  • Хватит болтать, денег давай!
  • Молодцы ребята, что тут скажешь. За пару часов все вопросы порешали. Зачем эта встреча в Нормандском формате, когда Керсти с Вовой все решили? Наша дипломатия на украинском направлении это какая-то сатира на дипломатию.
  • Какие молодцы!
  • На что только мои налоги идут…
  • Ничего не меняется, ничего нового, ничего умного… Считаю встречу не плодотворной!
  • Путин не приедет. Можно не ждать.
  • Эстонцы и украинцы могут дружить только против. Такую дружбу ждет незавидное будущее… интересно, кто кого первый сдаст?
  • А с другой стороны — меня больше волнует гололед…

Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga Foto: Ilmar Saabas
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Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед

  • Явный намек: крути педали…
  • А в самолет с великом не пустят. Неужели своим ходом до хаты?
  • Не зря, значит, съездил Зеленский в Эстонию. Хоть что-то украинскому народу перепало.
  • Это никакой и не намек, а просто оплеуха.
  • Я бы подарил сенокосилку и кобылу с соседнего хутора
  • Просто Керсти этим сказала, что фильм просмотрен и ей понравился.
  • Почему она не подарила ему рояль?
  • Что, это из тех, что Швеция в начале 90-х годов передала эстонской армии?
  • Лучше бы мне велик подарила
  • Просил пару танков, получил бронированный велосипед
  • Какое совпадение — вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед.

Шутки Зеленского на пресс-конференции

  • Оба знают русский, могли бы говорить и без переводчика, но нет, выпендрились.
  • Смешно смотреть на весь этот цирк, если бы не было так грустно…Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети малые…
  • Когда президенты Эстонии за счёт налогоплательщиков страны прекратят устраивать бестолковые встречи и совершать бестолковые поездки?
  • Вот клоуны! Детский сад просто!
  • Кто-нибудь видит смысл в этих беспонтовых "встречах на высшем уровне"? Дуэтом раскритиковали Россию. В миллионный раз озвучили тезисы. Могли бы и по телефону, если душа просит. Не за велосипедом же Зеленский приехал.
  • Типичная встреча ради встречи. Вот это то, чего никогда не делает Путин. Потому он и влиятелен.
  • Я доволен как реагировала наш президент.
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