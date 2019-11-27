"Вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед". Как читатели RusDelfi отреагировали на приезд Зеленского в Таллинн?

Вчера президент УкраиныВладимир Зеленский посетил Эстонию. Он встретился с Керсти Кальюлайд, они провели общую пресс-конференцию, затем она подарила ему велосипед, а вечером состоялся праздничный ужин. Смотрите, как на эти новости отреагировали читатели RusDelfi.
Новость о встрече Зеленского и Кальюлайд
Друзей не выбирают, ими становятся в деле, проверяются в беде.
Он такой маленький…
Хватит болтать, денег давай!
Молодцы ребята, что тут скажешь. За пару часов все вопросы порешали. Зачем эта встреча в Нормандском формате, когда Керсти с Вовой все решили? Наша дипломатия на украинском направлении это какая-то сатира на дипломатию.
Какие молодцы!
На что только мои налоги идут…
Ничего не меняется, ничего нового, ничего умного… Считаю встречу не плодотворной!
Путин не приедет. Можно не ждать.
Эстонцы и украинцы могут дружить только против. Такую дружбу ждет незавидное будущее… интересно, кто кого первый сдаст?
А в самолет с великом не пустят. Неужели своим ходом до хаты?
Не зря, значит, съездил Зеленский в Эстонию. Хоть что-то украинскому народу перепало.
Это никакой и не намек, а просто оплеуха.
Я бы подарил сенокосилку и кобылу с соседнего хутора
Просто Керсти этим сказала, что фильм просмотрен и ей понравился.
Почему она не подарила ему рояль?
Что, это из тех, что Швеция в начале 90-х годов передала эстонской армии?
Лучше бы мне велик подарила
Просил пару танков, получил бронированный велосипед
Какое совпадение — вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед.
Шутки Зеленского на пресс-конференции
Оба знают русский, могли бы говорить и без переводчика, но нет, выпендрились.
Смешно смотреть на весь этот цирк, если бы не было так грустно…Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети малые…
Когда президенты Эстонии за счёт налогоплательщиков страны прекратят устраивать бестолковые встречи и совершать бестолковые поездки?
Вот клоуны! Детский сад просто!
Кто-нибудь видит смысл в этих беспонтовых "встречах на высшем уровне"? Дуэтом раскритиковали Россию. В миллионный раз озвучили тезисы. Могли бы и по телефону, если душа просит. Не за велосипедом же Зеленский приехал.
Типичная встреча ради встречи. Вот это то, чего никогда не делает Путин. Потому он и влиятелен.
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