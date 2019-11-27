"Вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед". Как читатели RusDelfi отреагировали на приезд Зеленского в Таллинн?

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Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse Foto: Ilmar Saabas

Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию. Он встретился с Керсти Кальюлайд, они провели общую пресс-конференцию, затем она подарила ему велосипед, а вечером состоялся праздничный ужин. Смотрите, как на эти новости отреагировали читатели RusDelfi.