Вчера ночью на борту парома Стокгольм-Таллинн родилась девочка

Новорожденная родилась на пароме Baltic Queen.
Вчера ночью судно шло из Стокгольма в Таллинн. Родителей вместе с малышом доставили в больницу на Аландских островах.
Пассажир того рейса сказал, что девочка родилась в каюте, на помощь к родителям подоспели судовые медики и три пассажира с медицинским опытом.
"День рождения будут отмечать раз в 4 года, но история рождения — особенная. Родилась на Baltic Queen!" — добавил пассажир.
Tallink поздравляет новорожденную и ее родителей и желает новому гражданину Эстонии продолжение незабываемых путешествий.
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