Вчера ночью на борту парома Стокгольм-Таллинн родилась девочка

Вчера ночью судно шло из Стокгольма в Таллинн. Родителей вместе с малышом доставили в больницу на Аландских островах.

Пассажир того рейса сказал, что девочка родилась в каюте, на помощь к родителям подоспели судовые медики и три пассажира с медицинским опытом.

"День рождения будут отмечать раз в 4 года, но история рождения — особенная. Родилась на Baltic Queen!" — добавил пассажир.

Tallink поздравляет новорожденную и ее родителей и желает новому гражданину Эстонии продолжение незабываемых путешествий.