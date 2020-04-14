Важный вопрос: когда врачи возобновят плановые приемы?

Поскольку черные сценарии развития коронакризиса в Эстонии не воплотились, скоро врачи могут возобновить плановые приемы, пишет Eesti Päevaleht.
В начале эпидемии в Эстонии плановые визиты к врачам и процедуры были отменены либо перенесены в интернет, поскольку сфера здравоохранения готовилась к вспышке. Опасения вызывала и нехватка средств индивидуальной защиты.
По состоянию на вчерашнее утро к аппаратам ИВЛ было подключено девять человек, то есть максимальный ресурс ИВЛ исчерпан лишь на 10%. Количество новых зараженных также становится меньше, так что встает вопрос о возможности восстановления оказания плановой медицинской помощи.
Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эстер Эпик сказала, что департамент и Министерство социальных дел на этой неделе обсудят возможность частичного снятия ограничений на медицинские услуги.
Коронавирус коронавирусом, но другие проблемы со здоровьем населения никуда не делись. Например, проживающий в Палдиски Арни Аланди ждет запланированной на 20 апреля операции. Состоится она или нет, мужчина не знает. Ему нужно удалить жировую опухоль на спине, которая в любой момент может загноиться. Если это произойдет, ему придется ехать в отделение экстренной медицины в Таллинн. Такое случалось уже четыре раза.
По словам и.о. председателя правления Тартуского университеты Марека Сеэра, все пациенты имеют право и возможность в случае острых тяжелых проблем со здоровьем или трамвы обратиться в отделение экстренной медицины. Также неотложная помощь осуществляется в глазных, психиатрических, гинекологических, стоматологических, детских и ЛОР-клиниках. Кроме этого, проводится лечение, которое нельзя перенести (например, диализ, лечение рака, родовспоможение).
Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс добавляет, что кроме этого проводятся плановые процедуры и приемы, которые по оценке врача и пациента нельзя перенести. По возможности производятся дистанционные консультации. Когда произойдет восстановление обычного ритма и в какой последовательности это будет сделано, Мокс сказать не смогла.
Директор по лечебной работе Северо-Эстонской региональной больницы Хелис Поккер сказала, что у них плановое лечение активно продолжалось и в марте. Количество амбулаторных визитов в больнице снизилось незначительно, хотя примерно одна треть была проведена дистанционно.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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