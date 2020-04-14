Важный вопрос: когда врачи возобновят плановые приемы?

В начале эпидемии в Эстонии плановые визиты к врачам и процедуры были отменены либо перенесены в интернет, поскольку сфера здравоохранения готовилась к вспышке. Опасения вызывала и нехватка средств индивидуальной защиты.

По состоянию на вчерашнее утро к аппаратам ИВЛ было подключено девять человек, то есть максимальный ресурс ИВЛ исчерпан лишь на 10%. Количество новых зараженных также становится меньше, так что встает вопрос о возможности восстановления оказания плановой медицинской помощи.

Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эстер Эпик сказала, что департамент и Министерство социальных дел на этой неделе обсудят возможность частичного снятия ограничений на медицинские услуги.

Коронавирус коронавирусом, но другие проблемы со здоровьем населения никуда не делись. Например, проживающий в Палдиски Арни Аланди ждет запланированной на 20 апреля операции. Состоится она или нет, мужчина не знает. Ему нужно удалить жировую опухоль на спине, которая в любой момент может загноиться. Если это произойдет, ему придется ехать в отделение экстренной медицины в Таллинн. Такое случалось уже четыре раза.

По словам и.о. председателя правления Тартуского университеты Марека Сеэра, все пациенты имеют право и возможность в случае острых тяжелых проблем со здоровьем или трамвы обратиться в отделение экстренной медицины. Также неотложная помощь осуществляется в глазных, психиатрических, гинекологических, стоматологических, детских и ЛОР-клиниках. Кроме этого, проводится лечение, которое нельзя перенести (например, диализ, лечение рака, родовспоможение).

Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс добавляет, что кроме этого проводятся плановые процедуры и приемы, которые по оценке врача и пациента нельзя перенести. По возможности производятся дистанционные консультации. Когда произойдет восстановление обычного ритма и в какой последовательности это будет сделано, Мокс сказать не смогла.

Директор по лечебной работе Северо-Эстонской региональной больницы Хелис Поккер сказала, что у них плановое лечение активно продолжалось и в марте. Количество амбулаторных визитов в больнице снизилось незначительно, хотя примерно одна треть была проведена дистанционно.