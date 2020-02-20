Важные изменения: Закон о дорожном движении будет действовать и для электросамокатов

После вступления закона в силу основная среда для передвижения на электросамокатах не изменится, то есть на них можно будет и дальше передвигаться по велодорожкам и пешеходным зонам, пишет rus.err.ee.

В законе появится новое понятие "легкое персональное средство передвижения" (kergliikur), которое будет означать электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды и иные средства передвижения, предназначенные для перевозки стоя одного человека, приводимые в движение электричеством и имеющие максимальную скорость 25 км/ч.

В глазах закона человек, использующий легкое персональное средство передвижения, будет считаться водителем, то есть на него будут распространяться все предъявляемые к водителям требования, например, запрет на вождение в нетрезвом виде.

При движении по проезжей части к самокатам будут применяться такие же ограничения, как и к велосипедистам: ограничение по возрасту 10 лет с обязательным наличием права на управлением велосипедом, лица младше 16 лет при движении на электросамокате будут обязаны носить велосипедный защитный шлем, а пересечение проезжей части должно будет происходить со скоростью пешехода.

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