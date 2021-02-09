ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ | В понедельник стартует подача налоговых деклараций: что надо знать

НТД рекомендует не спешить в бюро обслуживания — в первые недели бывают длинные очереди. Однако, для предотвращения распространения коронавируса необходимо будет ждать на улице.

Терпением нужно запастись и при электронном декларировании — предыдущая практика показала, что нагрузка на информационные системы высока и все желающие одновременно заполнить и предоставить декларацию не могут. Время ожидания также может быть долгим при звонке на телефон информационной линии.

”Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до 30 апреля”, — прокомментировала руководитель услуг НТД, оказываемых физическому лицу, Грете Урбел. Возврат переплаченного подоходного налога осуществляется так же, как и в предыдущие годы — если декларация в порядке и не требует проверки или предоставления дополнительных документов, перевод будет осуществлен в течение пару недель. Скорость возврата налога не зависит от времени подачи декларации. Последний срок возврата налога 1 октября.

Декларация о доходах предварительно заполнена на основе данных, известных НТД. В этом году дополнительно предварительно заполнена информация о продаже недвижимости, если по оценке НТД она подлежит налогообложению, а также информация о сделках с лесом.

Если в предварительно заполненные данные попала недвижимость, не подлежащая обложению подоходным налогом, необходимо эти данные самому удалить. Если наоборот, полученный доход на декларации отсутствует, например, доход от сдачи в аренду, доход, полученный в иностранном государстве или доход, полученный в конверте, то необходимо его декларировать. Также необходимо декларировать доход от продажи недвижимости, подлежащий налогообложению, но данные о котором не были предварительно заполнены.

”Предварительно заполнив данные, хотим сделать декларирование доходов более быстрым и удобным”, сказала Урбел. ”Но при этом не теряется ответственность человека — предварительно заполненные данные обязательно нужно проверять и при необходимости менять. Например, часто забывают проверить, все ли расходы на обучение предварительно заполнены, или забывают, что человек должен сам отправить информацию о процентах по своему жилищному кредиту из банка в НТД”.