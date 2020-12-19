Важные изменения: люди смогут сами выбирать избирательный участок

”Теперь можно голосовать на любом участке в рамках своего избирательного округа”, — сообщил руководитель Государственная служба по проведению выборов (RVT) Арне Койтмяэ.

На практике нововведение означает, что, придя к помещению для голосования, человек прежде всего должен будет предъявить удостоверяющий личность документ. Затем сотрудник избирательной комиссии проверит его личность и внесет данные в инфосистему, либо считает данные напрямую с ИД-карты. Инфосистема отобразит данные избирателя: имеет ли он право голоса и голосовал он уже или нет. Далее избиратель под подпись получит избирательный бланк и в инфосистеме ему будет присвоен контрольный номер. Технически это означает, что все комиссии избирательных участков будут оснащены компьютерами. Соответствующий тендер уже подготавливается.

Э-голосование будет проходить круглосуточно с понедельника по субботу (с 9 утра понедельника до 20 вечера субботы). Если человек, проголосовавший электронно, проголосует в воскресенье на участке, то его электронный голос аннулируется.

Пока неизвестно, нужно ли будет при э-голосовании проходить видеоидентификацию.

Существенное изменение касается и предвыборной агитации. Новый закон позволяет проводить ее на протяжении всего периода выборов, в том числе в день выборов и даже в том же здании, где проходят выборы, за исключением самих помещения для выборов.

Связанные с выборами инфосистемы разработаны AS Cybernetica и AS Nortal.