Важное изменение: зимой на некоторых дорогах можно будет ехать со скоростью 100 км/ч
Департамент шоссейных дорог сообщает, что в ближайшие ночная температура упадет до 0 градусов, что может привести к гололеду на дорогах.
Департамент шоссейных дорог сообщает, что в ближайшие ночная температура упадет до 0 градусов, что может привести к гололеду на дорогах.
Поскольку многие автомобили еще ездят на летних шинах, водителей просят быть предельно осторожными при езде ранним утром.
Установленные на летний период предельные скорости пока снижаются. Они будут действовать до тех пор, пока позволяют погодные и дорожные условия.
”Из изменений: этой зимой мы оставим разрешенную скорость в 100 км/ч на всех шоссе 2 + 1 и некоторых участках шоссе 2 + 2”, — сообщил исполняющий обязанности гендиректора департамента Райдо Рандмаа и добавил, что что ограничение максимальной скорости не является обязательным и при выборе скорости всегда необходимо учитывать погодные и дорожные условия.
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