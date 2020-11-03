Важное изменение: иностранцы теперь могут быть внесены в списки эстонских семейных врачей

Таким образом Министерство социальных дел хочет решить уже долго длившуюся проблему, когда иностранные граждане, которые работают в Эстонии на основании временного права на проживание в стране и платят социальный налог, не могли быть внесены в списки семейных врачей.

При этом лечение за всех иностранцев с государственной медицинской страховкой будет оплачивать Больничная касса.

Согласно Закону об иностранцах, прибывающим в Эстонию для временного проживания и работы лицам необходимо иметь страхование здоровья для того, чтобы получить в Эстонии вид на жительство.

У людей без медицинского страхования также есть право быть внесенными в списки семейных врачей, но в таком случае им придется оплачивать услуги за свой счет.

Новый законопроект также позволит людям, которых были внесены в список и временно остались без врача, получать обслуживание и со стороны больницы. Кроме того, будет сделано предложение разрешить семейным врачам иметь в своем списке больше людей, чем сейчас разрешено, если гарантируется доступность и качество услуг.

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