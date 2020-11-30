Важно знать! Вышел информационный буклет о правах должников в исполнительном производстве

”Поскольку в Министерство юстиции обращается множество испытывающих проблемы должников, которые не знают своих прав в исполнительном производстве, то мы решили собрать эту информацию в одном месте, чтобы людям было легче ее найти”, — сказал руководитель службы свободных профессий Министерства юстиции Гуннар Вайкмаа.

”Мы хотим предоставить людям обзор, как защищать и реализовывать свои права в исполнительном производстве, а также в течение каких сроков следует составлять заявления или подавать жалобу судебному исполнителю. Прежде всего, мы хотим дать должнику обзор первых шагов, которые следовало бы предпринять”, — добавил Вайкмаа.

В буклете содержится информация о том, где можно получить данные касательно своего исполнительного производства и в каком случае необходимо обращаться к судебному исполнителю, в каком — к палате судебных исполнителей и управляющих банкротством и по каким вопросам — в Министерство юстиции или суд. Кроме того, в буклете есть информация, как именно и в течение какого срока подавать жалобу судебному исполнителю и в течение какого срока исполнитель должен ответить.

”Самую важную информацию по своей задолженности и срокам человек может всегда найти в извещении об исполнении, поэтому очень важно, чтобы в регистре народонаселения был указан правильный адрес человека и исполнитель мог бы доставить извещение. Также важно всегда отвечать на вопросы исполнителя и предоставлять ему необходимую информацию”, — пояснил Вайкмаа.

В буклете имеется информация о заключении графика оплаты и о том, что делать в случае, если исполнитель арестовал сумму, не подлежащую аресту. В таком случае следует незамедлительно обратиться к судебному исполнителю. Помимо прочего, буклет содержит информацию об увеличении минимальной суммы, не подлежащей аресту.