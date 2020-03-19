Важно знать! Правовые акты по чрезвычайной ситуации и их переводы можно найти в Riigi Teataja

Представленные государственной канцелярией акты Правительства Республики и распоряжения главы кризисного комитета публикуются немедленно, в случае изменений обновляются и всегда доступны в действующей формулировке. Чтобы новые акты были заметны среди прочих, они помечены словом ”Uus”.

Одновременно с публикацией каждого нового акта по чрезвычайной ситуации публикуется сообщение об этом на странице Riigi Teataja в Facebook.

Все эти правовые акты переводятся на русский и английский языки.

Переводы документов на русский язык можно найти на странице Чрезвычайное положение.

Как правовые акты на эстонском языке, так и их переводы на русский и английский языки регулярно обновляются. Изменения публикуются в виде полного текста в актуальной формулировке.

Дополнительную информацию можно запросить по адресу ert@riigiteataja.ee.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!