Важно! В распоряжение о спортивных занятиях и тренировках внесены изменения

Согласно данным изменениям, йога и пилатес более не считаются отдельными контактными видами деятельности или занятиями с высоким риском заражения. Контактными занятиями, или занятиями с высоким риском заражения, в первую очередь, считаются тренировки, подразумевающие контактное взаимодействие или расстояние менее двух метров между двумя или большим количеством людей. К спортивным дисциплинам с высоким риском заражения по-прежнему относятся карате, борьба, бокс, дзюдо и различные групповые спортивные занятия. В соответствии с последними изменениями, к категории тренировок высокого риска также относятся баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, флорбол и хоккей, которые ранее считались занятиями с низким риском заражения.

К настоящему времени контактными видами деятельности, или деятельностью с высоким риском заражения, в первую очередь, считаются игра на духовых музыкальных инструментах, хоровое пение, танец, деятельность самодеятельных театров и курсы дополнительного обучения, связанные с обслуживанием физических лиц. Деятельностью с низким риском заражения считаются, например, теоретические занятия, художественные и языковые кружки. В первую очередь к категории низкого риска относится неконтактная деятельность, то есть занятия, не подразумевающие близкого контакта или же значительного повышения интенсивности дыхания.

Согласно обновленному распоряжению, контактные виды спорта, или спортивные дисциплины с высоким риском заражения могут в порядке исключения считаться неконтактными видами, или видами деятельности с низким риском заражения, если спортивной федерацией были составлены меры по минимизации риска, в том числе выполнение определенных действий перед тренировкой и после неё (например, вентиляция помещений, рассредоточение людей и исключение контактов между разными группами). Аналогичные меры следует соблюдать и в ходе тренировки, при этом данные меры должны соответствовать инструкциям Министерства культуры и быть согласованы с Департаментом здоровья.

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