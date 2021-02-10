10.02.2021, 18:08

Важно! В распоряжение о спортивных занятиях и тренировках внесены изменения

 (2)
EST 3
Laste jalgpallitrenn
Foto on illlustreerivFoto: Rauno Volmar

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно внес изменения в распоряжение относительно спортивных занятий, тренировок и прочей досуговой деятельности в помещениях.

Согласно данным изменениям, йога и пилатес более не считаются отдельными контактными видами деятельности или занятиями с высоким риском заражения. Контактными занятиями, или занятиями с высоким риском заражения, в первую очередь, считаются тренировки, подразумевающие контактное взаимодействие или расстояние менее двух метров между двумя или большим количеством людей. К спортивным дисциплинам с высоким риском заражения по-прежнему относятся карате, борьба, бокс, дзюдо и различные групповые спортивные занятия. В соответствии с последними изменениями, к категории тренировок высокого риска также относятся баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, флорбол и хоккей, которые ранее считались занятиями с низким риском заражения.

К настоящему времени контактными видами деятельности, или деятельностью с высоким риском заражения, в первую очередь, считаются игра на духовых музыкальных инструментах, хоровое пение, танец, деятельность самодеятельных театров и курсы дополнительного обучения, связанные с обслуживанием физических лиц. Деятельностью с низким риском заражения считаются, например, теоретические занятия, художественные и языковые кружки. В первую очередь к категории низкого риска относится неконтактная деятельность, то есть занятия, не подразумевающие близкого контакта или же значительного повышения интенсивности дыхания.

Согласно обновленному распоряжению, контактные виды спорта, или спортивные дисциплины с высоким риском заражения могут в порядке исключения считаться неконтактными видами, или видами деятельности с низким риском заражения, если спортивной федерацией были составлены меры по минимизации риска, в том числе выполнение определенных действий перед тренировкой и после неё (например, вентиляция помещений, рассредоточение людей и исключение контактов между разными группами). Аналогичные меры следует соблюдать и в ходе тренировки, при этом данные меры должны соответствовать инструкциям Министерства культуры и быть согласованы с Департаментом здоровья.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: