01.12.2019, 10:26

ВАЖНО! С сегодняшнего дня использование зимней резины обязательно

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Rehvivahetus
RehvivahetusFoto: Tanel Meos

Департамент шоссейных дорог напоминает, что начиная с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны использовать зимние шины.

При этом ламельные шины можно использовать круглый год. Что касается зимней резины, то минимальная глубина рисунка протектора должна составлять 3 мм, рекомендуемая глубина: 4-5 мм.

Также департамент напоминает: скорость движения должна соответствовать погодным условиям.

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