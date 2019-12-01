ВАЖНО! С сегодняшнего дня использование зимней резины обязательно

Департамент шоссейных дорог напоминает, что начиная с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны использовать зимние шины.
При этом ламельные шины можно использовать круглый год. Что касается зимней резины, то минимальная глубина рисунка протектора должна составлять 3 мм, рекомендуемая глубина: 4-5 мм.
Также департамент напоминает: скорость движения должна соответствовать погодным условиям.
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