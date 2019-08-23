Важно помнить! После укуса клеща необходимо следить за здоровьем

”Очень важно после удаления клеща следить за своим здоровьем, замечая возможные симптомы”, — подчеркивает Лехари. По словам провизора, симптомы энцефалита могут проявиться уже на четвертый день после соприкосновения со слюной зараженного клеща. Болезнь может проявиться высокой температурой, очень плохим самочувствием, тошнотой и рвотой — это может продлиться примерно неделю. ”После это часть людей выздоравливает, но у других вирус проникает в головной мозг, после чего появляются следующие симптомы: сильная головная боль, оцепенение шеи, рвота, расстройство сознания, судороги и паралич”, — поясняет она. При появлении симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

По словам провизора, симптомы клещевого боррелеоза могут проявиться еще раньше — уже на второй день после нахождения клеща. Первичные симптомы — это увеличивающееся красная окружность вокруг места укуса, боль в суставах и мышцах, а также жар. ”В то же время симптомы могут показаться только через две-три недели и в половине случаев симптомы вначале вообще не проявляются, но не диагностированный и оставленный без лечения клещевой боррелиоз может вызвать серьезные последствия для нервной системы и сердечно-сосудистой системы”, — предупреждает Лехари.

”Если в случае энцефалита лучшая защита — это вакцинация, то в случае боррелиоза такой возможности нет, и лучшее что можно сделать для своего здоровья — это знать о симптомах и через тестирование как можно быстрее выявить болезнь”, — советует Лехари. ”Клещевой” тест нужно сделать обязательно, если на коже был клещ или же если возник хотя бы один из симптомов: сыпь на коже, усталость, боль в мышцах, легкий жар, тошнота, снижение веса, а также боль в руках, ногах, затылке или спине, паралич лицевого нерва.

Провериться на клещевой боррелиоз можно как у семейного врача, так и в аптеке. ”Аптечный тест показывает антитела, которые противостоят бактерии боррелия в крови начиная с 3-4 недели после предполагаемого укуса клеща”, — поясняет провизор. Для теста из пальца пациента берется 1-2 капли крови и ответ можно получить уже через 10 минут. ”У семейного врача могут быть длинные очереди, а тест в аптеке — это быстрый и удобный способ для подтверждение первоначальных подозрений. Для дополнительных исследований, диагноза и назначения лечения уже будет необходимо обратиться к своему семейному врачу”, — сказала Лехари.

Желающие протестировать себя на боррелиоз могут обратиться в аптеку Benu, дети тестируются начиная с 8 лет.