ВАЖНО! Изменения в 2021 году, которые касаются пособий, компенсаций, пенсий и услуг сферы социальных дел

Появится новая услуга междисциплинарных электронных консультаций врачей. Цель услуги — инициировать и расширить возможности межведомственного и межпрофессионального консультирования, чтобы улучшить непрерывность лечения и доступность услуг для пациентов.
Семьи на замещающем попечении будут получать услугу семейной поддержки
С 2021 года услуги по поддержке семьи будут предлагаться семьям по уходу, опекунам и приемным семьям. Это означает, что в семье появляется конкретный человек, который регулярно общается с семьей, следит за способностью семьи справляться с воспитанием ребенка, а при необходимости консультирует и поддерживает их в предотвращении или решении проблем. Услугу предоставляют договорные партнеры департамента социального страхования по всей Эстонии. Услуга предоставляется каждой новой семье замещающего ухода, а также, в зависимости от потребности, также тем, кто воспитывает ребенка в течение некоторого времени и нуждается в более эффективной поддержке. Услуга поддержки семьи дает семьям, обеспечивающим альтернативный уход, большую уверенность, что они не останутся одни со своими заботами, а проблемы могут быть обнаружены и решены как можно раньше.
Пособие Европейского социального фонда для детей с оcобыми потребностями перейдет местным самоуправлениям
С 2021 года дети с тяжелым и глубоким недугом будут получать услуги по уходу за детьми, опорных лиц и транспортные услуги через местные самоуправления, то есть для получения этих услуг больше не надо будет обращаться в департамент социального страхования. Родителям будет проще и быстрее получать услуги поддержки, поскольку заявки больше не нужно будет подавать в несколько учреждений, и родитель сможет обращаться за услугами только к местным самоуправлениям, которые предоставят необходимые услуги для детей за счет собственных средств и поддержки Европейского социального фонда. Это дает местным самоуправлениям возможность самостоятельно оценить и принять решение о потребности в услугах, а также получить обзор сумм, потраченных на услуги, и требуемых объемов услуг. Сумма поддержки, выделенная самоуправлениям на 2021-2022 годы, составляет 13,6 миллионов евро. Каждому местному самоуправлению была назначена определенная сумма, которая зависит от количества детей, получающих услугу, и для того, чтобы воспользоваться поддержкой, департамент социального страхования заключил соглашения с 76 местными самоуправлениями, в которых проживают дети с особыми потребностями.
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