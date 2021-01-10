ВАЖНО! Изменения в 2021 году, которые касаются пособий, компенсаций, пенсий и услуг сферы социальных дел

ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

Компенсация больничного со второго дня

С 1 января компенсация больничного листа будет выплачиваться со второго дня болезни. По закону о безопасности труда и трудовой гигиене работодатель выплачивает компенсацию больничного за 2-5-й дни больничного вместо прежних 4-8. Также по закону о медицинском страховании больничная касса будет выплачивать компенсацию больничного всем работающим и застрахованным людям с 6-го дня болезни вместо прежнего 9-го дня. Участие работника сокращается с третьего дня до первого, а участие работодателя с пятого до четвертого. Изменение будет действовать с 1 января по 30 апреля. Подробнее читайте здесь.

Вырастут пособия рынка труда

С этого года ставка пособия по безработице выросла с 35% до 50% от ставки минимальной оплаты труда. Дневная ставка с 2021 года составляет 9,42 евро (в месяцы с 31 днем 292,02 евро). В начале года также вырастет минимальная дневная ставка страхового возмещения по безработице. Минимальный размер страхового возмещения по безработице в 2021 году составит 9,73 евро в календарный день.

С начала года пособие кассы по безработице на начало предпринимательства выросло до 6000 евро.

С этого года также выросло пособие кассы по безработице на уровневое обучение, и как работающие, так и безработные люди станут получать порядка 292 евро в месяц.

С нового года работодатели могут получить пособие на развитие цифровых навыков работников. Подробнее читайте здесь.

Рост пенсий

С 1 апреля вырастет пенсия, и доход пенсионеров по старости в среднем вырастет более чем на 20 евро. Базовая часть пенсии вырастет на 16 евро, а также повысится дополнительная пенсионная надбавка за воспитание ребенка в объеме половины годовой оценки, что прибавит к пенсии еще 3,55 евро за каждого ребенка одному родителю. Также народная пенсия вырастет на 30 евро и составит 251,61 евро, что поможет обеспечить прожиточный минимум и получателям самой маленькой пенсии. Подробнее читайте здесь.

Изменения первой пенсионной ступени

С нового года изменилась формула расчета первой пенсионной ступени. Будет копиться четвертая, так называемая объединенная часть. При вычислении размера пенсии с начала 2021 года будут суммироваться четыре части: базовая часть, стажевая часть, страховая часть и объединенная часть. В конце 2020 года накопление страховой части закончится. С нового года вместо прежних трех можно будет выйти на пенсию на пять лет раньше. Более ранний выход на пенсию зависит от стажа. Также на пенсию можно выйти в любой момент по достижении пенсионного возраста. Получение пенсии можно приостановить и начать заново, а также выбрать, выплачивать ли пенсию в полном объеме или взять половину. Такая система называется гибкой пенсией. Подробнее читайте здесь.