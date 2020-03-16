16.03.2020, 07:11

Важно! Больничный лист может быть временно оформлен онлайн


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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В связи со сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня больничный лист можно оформить электронным способом в digilugu.ee, работающим лицам, кто в этом нуждается. Для получения временной нетрудоспособности или ухода нужно дозвониться до семейного врача, но в связи со сложившейся ситуацией, с этим могут возникнуть трудности, сообщает Больничная касса.

Добавленную информацию в портал пациента перенаправляют больничной кассе, работодателю и семейному врачу. Больничный лист открывается автоматически после заявления, лицу, открывшему больничный лист звонят в течение недели от семейного врача узнать его симптомы и состояние здоровья.

По словам Кармен Йоллер, члена правления Общества семейных врачей, в Эстонии ожидается на сегодняшний день скачок в нужде больничного листа а также листа по уходу. Начиная с понедельника произойдут вынужденные изменения в работе семейных врачей, объяснила Йоллер, для того чтобы сосредоточиться на тех, кто нуждается в компенсации или листе по уходу. Просим пациентов, нуждающихся во временной нетрудоспособности, и листе по уходу, ходатайствовать через портал пациентов digilugu.ее.

В центры семейных врачей просим обращаться только тех людей, кто не имеет возможности сделать заявление через портал пациента или имайл, чтобы открыть больничный лист или лист по уходу.

По словам председателя правления Больничной кассы, Райна Лаане, больничный лист или лист по уходу могут взять работающие лица, кто сами нездоровы, у кого нездоровы дети или близкие, за кем нужен уход . Это относится ко всем болезням, а не только сложившейся данной ситуации.

Тажке больничный лист могут оформить те люди, кто контактировал с людьми, у которых был подтвержден короновирус, но у самих нету еще никаких симптомов. По словам Лаане, цель в том, чтобы заболевшие, или те кто контактировал с больными короновирусом, оставались дома, для предотвращения распространения вируса.

Больничный лист или лист по уходу компенсируется в обычном порядке, больше информации найдете ЗДЕСЬ.

По словам руководителя TEHIK, Катрин Рейнхолд, разработан институтом развития здоровья, проект, связанный с внеплановыми ситуациями, происходящими на момент времени ,с поддержкой HEISI, и работающими там людьми.

” Так как здравоохранение в государстве в приоритете на данный момент, поэтому мы мобилизировали наши ‘’ умные головы’’, и во время выходных разработали двухдневные решения, которые значительно уменьшили бы нагрузку на семейных врачей, и сделали более доступной информацию для людей.’’ — объяснила РеЙнхолд. Она также добавила, что прогнозируется высокий интерес к больничным листам или листам по уходу, в связи с этим, у новых пользователей может быть ограничен доступ входа к системе, чтобы постоянные пользователи могли бы предоставить свои листы по нетрудоспособности или листы по уходу. В этом случае просим новых пользователей пробовать повторно входить в систему через какое то время.

Напоминание:

Как открыть больничный лист или лист по уходу в портале пациентов digilugu.ee;

1. зайдите в портал digilugu.ee через ид карту или мобильный ид

2. нажмите в правом меню оповещение о нетрудоспособности

3. введите свои номер телефона, чтобы семейный врач или медсестра смогли связаться с вами в течение 7 календарных дней

4. лист о временной нетрудоспособности открывается по умолчанию до 30.03.2020 года. Срок Больничного листа или листа по уходу определяется семейным центром.

5. по техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки TEHIK по номеру телефона +3727943943 или abi@tehik.ee

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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