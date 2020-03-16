Важно! Больничный лист может быть временно оформлен онлайн

Добавленную информацию в портал пациента перенаправляют больничной кассе, работодателю и семейному врачу. Больничный лист открывается автоматически после заявления, лицу, открывшему больничный лист звонят в течение недели от семейного врача узнать его симптомы и состояние здоровья.

По словам Кармен Йоллер, члена правления Общества семейных врачей, в Эстонии ожидается на сегодняшний день скачок в нужде больничного листа а также листа по уходу. Начиная с понедельника произойдут вынужденные изменения в работе семейных врачей, объяснила Йоллер, для того чтобы сосредоточиться на тех, кто нуждается в компенсации или листе по уходу. Просим пациентов, нуждающихся во временной нетрудоспособности, и листе по уходу, ходатайствовать через портал пациентов digilugu.ее.

В центры семейных врачей просим обращаться только тех людей, кто не имеет возможности сделать заявление через портал пациента или имайл, чтобы открыть больничный лист или лист по уходу.

По словам председателя правления Больничной кассы, Райна Лаане, больничный лист или лист по уходу могут взять работающие лица, кто сами нездоровы, у кого нездоровы дети или близкие, за кем нужен уход . Это относится ко всем болезням, а не только сложившейся данной ситуации.

Тажке больничный лист могут оформить те люди, кто контактировал с людьми, у которых был подтвержден короновирус, но у самих нету еще никаких симптомов. По словам Лаане, цель в том, чтобы заболевшие, или те кто контактировал с больными короновирусом, оставались дома, для предотвращения распространения вируса.