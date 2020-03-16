Важно! Больничный лист может быть временно оформлен онлайн

Больничный лист или лист по уходу компенсируется в обычном порядке, больше информации найдете ЗДЕСЬ.
По словам руководителя TEHIK, Катрин Рейнхолд, разработан институтом развития здоровья, проект, связанный с внеплановыми ситуациями, происходящими на момент времени ,с поддержкой HEISI, и работающими там людьми.
” Так как здравоохранение в государстве в приоритете на данный момент, поэтому мы мобилизировали наши ‘’ умные головы’’, и во время выходных разработали двухдневные решения, которые значительно уменьшили бы нагрузку на семейных врачей, и сделали более доступной информацию для людей.’’ — объяснила РеЙнхолд. Она также добавила, что прогнозируется высокий интерес к больничным листам или листам по уходу, в связи с этим, у новых пользователей может быть ограничен доступ входа к системе, чтобы постоянные пользователи могли бы предоставить свои листы по нетрудоспособности или листы по уходу. В этом случае просим новых пользователей пробовать повторно входить в систему через какое то время.
Напоминание:
Как открыть больничный лист или лист по уходу в портале пациентов digilugu.ee;
1. зайдите в портал digilugu.ee через ид карту или мобильный ид
2. нажмите в правом меню оповещение о нетрудоспособности
3. введите свои номер телефона, чтобы семейный врач или медсестра смогли связаться с вами в течение 7 календарных дней
4. лист о временной нетрудоспособности открывается по умолчанию до 30.03.2020 года. Срок Больничного листа или листа по уходу определяется семейным центром.
5. по техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки TEHIK по номеру телефона +3727943943 или abi@tehik.ee
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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