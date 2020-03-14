Важная информация о коронавирусе для беременных!
Если Вы беременны и у Вас возникнет подозрение на коронавирусную инфекцию (путешествовали в зону повышенного риска и имеются проявления со стороны дыхательных путей), но при этом признаков патологических отклонений в течении беременности не отмечается, оставайтесь дома и НЕ приходите на консультацию. Вызовите скорую помощь для взятия образца на коронавирус!
Рошаль открыл глаза россиянам на коронавирус
Варианты отработки пропущенных школьниками уроков: что предлагают
Всё врут: олигарх из Китая о том, что скрыли о коронавирусе
Странный факт: кого коронавирус обходит стороной