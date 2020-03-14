Важная информация о коронавирусе для беременных!

При необходимости свяжитесь со своей акушеркой. При ухудшении состояния обратитесь в инфекционную клинику при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Если у Вас начнется родовая деятельность либо появятся патологические отклонения в течении беременности (кровотечение, угроза прерывания беременности и пр.) и при этом также будет иметься подозрение на коронавирусную инфекцию, вызывайте скорую помощь — она доставит Вас в больницу. Вызывая скорую помощь, сообщите о подозрении на коронавирус.

В период распространения вирусных инфекций просим приходить на прием к акушерке и на ультразвуковые исследования без сопровождающего или детей.

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