Важная информация для беременных о коронавирусе!

Если Вы беременны и у Вас возникнет подозрение на коронавирусную инфекцию (путешествовали в зону повышенного риска и имеются проявления со стороны дыхательных путей), но при этом признаков патологических отклонений в течении беременности не отмечается, оставайтесь дома и НЕ приходите на консультацию. Вызовите скорую помощь для взятия образца на коронавирус!
При необходимости свяжитесь со своей акушеркой. При ухудшении состояния обратитесь в инфекционную клинику при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.
Если у Вас начнется родовая деятельность либо появятся патологические отклонения в течении беременности (кровотечение, угроза прерывания беременности и пр.) и при этом также будет иметься подозрение на коронавирусную инфекцию, вызывайте скорую помощь — она доставит Вас в больницу. Вызывая скорую помощь, сообщите о подозрении на коронавирус.
В период распространения вирусных инфекций просим приходить на прием к акушерке и на ультразвуковые исследования без сопровождающего или детей.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
На телах умерших в Москве шахматистов нашли следы уколов
Китайские специалисты назвали срок окончания пандемии COVID-19
Названы смертельно опасные факторы при коронавирусе
Пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла