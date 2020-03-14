Важная информация для беременных о коронавирусе!

При необходимости свяжитесь со своей акушеркой. При ухудшении состояния обратитесь в инфекционную клинику при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Если у Вас начнется родовая деятельность либо появятся патологические отклонения в течении беременности (кровотечение, угроза прерывания беременности и пр.) и при этом также будет иметься подозрение на коронавирусную инфекцию, вызывайте скорую помощь — она доставит Вас в больницу. Вызывая скорую помощь, сообщите о подозрении на коронавирус.

В период распространения вирусных инфекций просим приходить на прием к акушерке и на ультразвуковые исследования без сопровождающего или детей.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!