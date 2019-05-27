Важен каждый голос: Индреку Таранду не хватило 31 голоса, чтобы снова стать евродепутатом

Его опередил Свен Миксер с 2886 голосами (против 2856 Таранда).

Для того, чтобы стать депутатом Европарламента, Таранду нужно было получить как минимум на 31 голос, поскольку по закону о выборах в Европарламент, если бы они с Миксером получили одинаковое количество голосов, право преимущество отошло бы Миксеру как кандидату, имеющему более высокое место в списке.

Для сравнения, вот результаты Таранда на выборах сквозь года.