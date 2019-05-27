27.05.2019, 09:45

Важен каждый голос: Индреку Таранду не хватило 31 голоса, чтобы снова стать евродепутатом

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rus.delfi.ee
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SDE valimispidu
SDE valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Для того, чтобы пройти в Европарламент, кандидату от соцдемов Индреку Таранду не хватило всего 31 голоса. На прошлых выборах в ЕП он набрал на целых 40 тысяч голосов больше.

Его опередил Свен Миксер с 2886 голосами (против 2856 Таранда).

Для того, чтобы стать депутатом Европарламента, Таранду нужно было получить как минимум на 31 голос, поскольку по закону о выборах в Европарламент, если бы они с Миксером получили одинаковое количество голосов, право преимущество отошло бы Миксеру как кандидату, имеющему более высокое место в списке.

Для сравнения, вот результаты Таранда на выборах сквозь года.

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